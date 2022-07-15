إجراءات إلغاء الخروج النهائي من السعودية، قامت المملكة العربية السعودية بالسماح للخارجين بشكل نهائي العودة إلى أراضيها مرة أخري عن طريق إلغاء الخروج النهائي، وهذا موضوعنا اليوم، فابقوا معنا.

إجراءات إلغاء الخروج النهائي من السعودية

يمكن للمقيمين الذين حصلوا على خروج نهائي من المملكة العربية السعودية العمل على الإلغاء باتباع الخطوات التالية:

في البداية، انتقل إلى منصة أبشر.

سجل كل التفاصيل وقم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

اذهب إلى قسم التأشيرات والجوازات، ثم اذهب إلى خدمات المقيمين.

حدد المقيم الذي تريد إلغاء تأشيرته وانقر فوق إلغاء آخر تأشيرة.

يرجى ملء بيانات جواز سفر المقيم وتعبئة النموذج المرفق بطلب الإلغاء.

توقيع صاحب العمل على الطلب بعد ختمه للمقيم يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الغرفة التجارية.

القانون النهائي للمملكة العربية السعودية

يعتبر قانون المغادرة النهائي للمملكة من أهم القوانين التي أقرها مجلس الوزراء.

يجب أن يستوفي السعوديون شرط إلغاء الإعفاء الضريبي غير المحدد لخدمات التوظيف، لأنه قانون يتطلب تشجيع الناس على المغادرة من خلال تقديم طلب مغادرة.

كما أن حكومة المملكة العربية السعودية لديها قانون مغادرة نهائي لجميع المقيمين لتسهيل المغادرة النهائية لأي شخص يرغب في التقدم للحصول على جواز سفر والحصول على تأشيرة والمغادرة لأكثر من شهرين.

بعد الفترة المسموح بها، لن يتمكن المقيمون من البقاء في المملكة وسيتم تغريمهم بما يقرب من 1,000 ريال سعودي، إذا تم اكتشاف الخرق الأول من قبل السلطات الأمنية.

إذا غادر أحد المقيمين المملكة العربية السعودية في غضون فترة زمنية محددة. فيمكنه العودة مرة أخرى بعد الحصول على تأشيرة جديدة إذا لم يتم تسجيل أي مشاكل قانونية قبل مغادرة المملكة.

في حال حدوث خلاف بين المقيم والكفيل، إذا غادر المملكة العربية السعودية واختار ما تركه وراءه. في هذه الحالة، فلن يتمكن من العودة إلى المملكة مرة أخرى بعد ثلاث سنوات، وآخرها أنت يجب أن تكون مع الكفيل.



خطوات التعرف على المخرج النهائي

نعلم أن مدة الإقامة بعد المغادرة الأخيرة هي 60 يومًا، وخلال هذه الفترة يمكنك معرفة آخر مغادرة على النحو التالي: