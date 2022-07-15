نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات إلغاء الخروج النهائي من السعودية في المقال التالي
إجراءات إلغاء الخروج النهائي من السعودية، قامت المملكة العربية السعودية بالسماح للخارجين بشكل نهائي العودة إلى أراضيها مرة أخري عن طريق إلغاء الخروج النهائي، وهذا موضوعنا اليوم، فابقوا معنا.
إجراءات إلغاء الخروج النهائي من السعودية
يمكن للمقيمين الذين حصلوا على خروج نهائي من المملكة العربية السعودية العمل على الإلغاء باتباع الخطوات التالية:
- في البداية، انتقل إلى منصة أبشر.
- سجل كل التفاصيل وقم بتسجيل الدخول إلى المنصة.
- اذهب إلى قسم التأشيرات والجوازات، ثم اذهب إلى خدمات المقيمين.
- حدد المقيم الذي تريد إلغاء تأشيرته وانقر فوق إلغاء آخر تأشيرة.
- يرجى ملء بيانات جواز سفر المقيم وتعبئة النموذج المرفق بطلب الإلغاء.
- توقيع صاحب العمل على الطلب بعد ختمه للمقيم يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الغرفة التجارية.
القانون النهائي للمملكة العربية السعودية
- يعتبر قانون المغادرة النهائي للمملكة من أهم القوانين التي أقرها مجلس الوزراء.
- يجب أن يستوفي السعوديون شرط إلغاء الإعفاء الضريبي غير المحدد لخدمات التوظيف، لأنه قانون يتطلب تشجيع الناس على المغادرة من خلال تقديم طلب مغادرة.
- كما أن حكومة المملكة العربية السعودية لديها قانون مغادرة نهائي لجميع المقيمين لتسهيل المغادرة النهائية لأي شخص يرغب في التقدم للحصول على جواز سفر والحصول على تأشيرة والمغادرة لأكثر من شهرين.
- بعد الفترة المسموح بها، لن يتمكن المقيمون من البقاء في المملكة وسيتم تغريمهم بما يقرب من 1,000 ريال سعودي، إذا تم اكتشاف الخرق الأول من قبل السلطات الأمنية.
- إذا غادر أحد المقيمين المملكة العربية السعودية في غضون فترة زمنية محددة.
- فيمكنه العودة مرة أخرى بعد الحصول على تأشيرة جديدة إذا لم يتم تسجيل أي مشاكل قانونية قبل مغادرة المملكة.
- في حال حدوث خلاف بين المقيم والكفيل، إذا غادر المملكة العربية السعودية واختار ما تركه وراءه.
- في هذه الحالة، فلن يتمكن من العودة إلى المملكة مرة أخرى بعد ثلاث سنوات، وآخرها أنت يجب أن تكون مع الكفيل.
خطوات التعرف على المخرج النهائي
نعلم أن مدة الإقامة بعد المغادرة الأخيرة هي 60 يومًا، وخلال هذه الفترة يمكنك معرفة آخر مغادرة على النحو التالي:
- انتقل إلى منصة أبشر للتعرف على تأشيرة الخروج النهائي.
- ثم انتقل إلى قسم خدماتي وحدد خيار الطلب.
- ثم انقر فوق خيار جواز السفر وحدد طلب تأشيرة الخروج النهائي.
- سيتم نقلك بعد ذلك إلى صفحة، حيث يمكنك إدخال جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك رقم المواطن ورقم التسجيل ورقم جواز السفر.
- أخيرًا، عند إدخال بياناتك، سيتم تقديم تأشيرة الخروج النهائي التي تتقدم بطلب للحصول عليها.
- تُظهر هذه التأشيرة جميع البيانات من تاريخ الإصدار والنوع والبيانات الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراءات إلغاء الخروج النهائي من السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.