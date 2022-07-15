نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الأهلي للسيارات الجديدة الميسر للمواطنين في المملكة في المقال التالي
شروط تمويل الأهلي للسيارات الجديدة الميسر، إن البنك الأهلي السعودي يقدم تمويل ميسر للسيارات للمواطنين بالمملكة، فإن كل مواطن من المواطنين بالمملكة يحصل علي سيارة أحلامه اليوم بدل الغد، حيث أن بنك الأهلي يعلن عن تمويل تأجيري للسيارات ميسر ينتهي بالتمليك، كما أن هذا التمويل مقدم للمواطنين سواء سعوديين أو غير سعوديين أي المقيمين الوافدين في المملكة، كما أن هذا التمويل يحتوي علي مزايا عديدة يستفيد منها كل مواطن بالمملكة، فإن موقع ثقفني سوف يذكر للمواطنين عبر موقعنا الإلكتروني جميع المعلومات الخاصة بها التمويل التأجيري للسيارات، يمكن لأي مواطن الدخول علي موقعنا للاطلاع علي شروط تمويل الأهلي للسيارات الجديدة بالمملكة وعلي تمويل الأهلي الإضافي.
رقم التواصل مع البنك الأهلي السعودي
يمكن لأي مواطن طلب تمويل تأجيري للسيارات من البنك الأهلي، وعند التعرض لأي مشكلة يمكن للمستفيدين التواصل عبر استخدام الرقم الموحد وهو 920000891، وهذا الرقم مجاني أو يمكن زيارة أي فرع.
شروط تمويل الأهلي للسيارات الجديدة
هناك عدة شروط لكل مواطن تختلف سواء يعمل بالقطاع الخاص أو الحكومي أو متقاعد، وأيضا تختلف في حالة إذا يحول راتبه للبنك الأهلي أو لبنك أخر، فتلك الشروط كالتالي:
- لا يوجد شرط للجنسية.
- عمر أي المتقدم للاستفادة من التمويل لا يقل عن 18 سنة، أما المتقاعد لا يتجاوز عمره 70 عام، أما إذا كان المستفيد صاحب مؤسسة لا يقل عمره عن 25 عام، علما بأن العمر يحسب بالتاريخ الهجري.
- المستفيد ويعمل بالقطاع الحكومي ويحول الراتب إلي البنك الأهلي: لابد من أن يكون قيمة الدخل الشهري له لا تقل عن 2.5 ألف ريال سعودي، فترة الخدمة في العمل لا تقل عن شهر.
- المتقدم ويعمل في القطاع الخاص ويحول راتبه للبنك: يجب ألا تقل مدة العمل له في القطاع عن 3 أشهر، كما يجب ألا يقل الراتب عن قيمة الحد الأدنى وهي ألفين ونصف.
- أن يكون المتقاعد راتبه لا يقل عن قيمة الحد الأدنى وهو 2.5 ألف ريال سعودي.
- صاحب المؤسسة لابد من أن يكون تاريخ إنشاء المؤسسة لا يقل عن 6 أشهر، ودخل المؤسسة في الشهر لابد من ألا يكون أقل من 10 ألاف ريال.
- أما العاملين وراتبهم يحول علي بنوك أخري غير الأهلي لا تقل فترة ملهم في أي قطاع عن 3 أشهر، ولا يكون الدخل الشهري أقل من 4 ألاف ريال سعودي.
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