شروط تمويل الأهلي للسيارات الجديدة الميسر للمواطنين في المملكة

شروط تمويل الأهلي للسيارات الجديدة الميسر، إن البنك الأهلي السعودي يقدم تمويل ميسر للسيارات للمواطنين بالمملكة، فإن كل مواطن من المواطنين بالمملكة يحصل علي سيارة أحلامه اليوم بدل الغد، حيث أن بنك الأهلي يعلن عن تمويل تأجيري للسيارات ميسر ينتهي بالتمليك، كما أن هذا التمويل مقدم للمواطنين سواء سعوديين أو غير سعوديين أي المقيمين الوافدين في المملكة، كما أن هذا التمويل يحتوي علي مزايا عديدة يستفيد منها كل مواطن بالمملكة، فإن موقع ثقفني سوف يذكر للمواطنين عبر موقعنا الإلكتروني جميع المعلومات الخاصة بها التمويل التأجيري للسيارات، يمكن لأي مواطن الدخول علي موقعنا للاطلاع علي شروط تمويل الأهلي للسيارات الجديدة بالمملكة وعلي تمويل الأهلي الإضافي.

رقم التواصل مع البنك الأهلي السعودي

يمكن لأي مواطن طلب تمويل تأجيري للسيارات من البنك الأهلي، وعند التعرض لأي مشكلة يمكن للمستفيدين التواصل عبر استخدام الرقم الموحد وهو 920000891، وهذا الرقم مجاني أو يمكن زيارة أي فرع.

شروط تمويل الأهلي للسيارات الجديدة

هناك عدة شروط لكل مواطن تختلف سواء يعمل بالقطاع الخاص أو الحكومي أو متقاعد، وأيضا تختلف في حالة إذا يحول راتبه للبنك الأهلي أو لبنك أخر، فتلك الشروط كالتالي: