كيفية التواصل مع الدعم الفني لنظام نور بعد التحديث

منصة نور الإلكترونية من أشهر الأنظمة والخدمات التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتساعد هذه المنصة في تقديم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب في المملكة العربية السعودية وستسهل العملية التعليمية وفقًا للخطط التي وضعتها وزارة التعليم، وهذه المنصة هي أيضًا وسيلة تواصل بين أولياء الأمور والمعلمين لتسهيل التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين عندما يواجه الطلاب مشاكل أكاديمية، ويمكن للوالدين التعرف على إنجازات الطالب، مما يجعل من السهل الاستفسار، وأظهرت المستويات والمنصات أنه يمكن للمجموعة الاتصال بالدعم الفني إذا واجه المستفيد مشكلة.

كيفية الاتصال بالدعم الفني لأنظمة نور

يقدم نظام نور للتعليم الإلكتروني التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الممتازة لمواطني المملكة من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ويساعد البرنامج على رفع مستوى الخدمات التعليمية وتوسيع المستوى الأكاديمي، وإمكانية تسجيل الطلاب في مستواهم الأكاديمي ومراحل التعليم المختلفة، هذا وقد أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أنه إذا واجه الطالب مشكلة، فيمكنه التواصل مع دعم واسع من نظام “نور” على الاتي:-

اتصالات الهاتف المحمول باستخدام رقم دعم فني واحد للنظام عبر 19996.

يقوم موظفو الدعم بالرد على المكالمات وتوفير جميع المعلومات والحلول التي تحتاجها والاستجابة لمجموعة متنوعة من الطلبات.

كيفية تسجيل الدخول في نظام نور التعليمي

أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية كيفية الالتحاق بنظام التعليم الإلكتروني نور، وتكون البيانات المطلوبة للتسجيل مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، مضيفة أنه يمكن للطلاب الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها النظام، ويكون تسجيل الدخول من الرابط التالي للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في المملكة العربية السعودية، والتي يسهل في الاستخدام المباشر دون جهد أو تعب.

كيف تدخل نظام التعليم نور

يمكن القيام بتسجيل الدخول في نظام نور عن طريق إدخال رابط البريد الإلكتروني الرسمي للنظام الذي أطلقته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية:-