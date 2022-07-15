سيارات مستعملة تويوتا للبيع بالسعودية بأسعار مخفضه

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سيارات مستعملة تويوتا بالسعودية بأسعار مخفضه، سيارات ماركة تويوتا Toyota من جميع الإصدرات والأشهر عالميا تغزو أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية والتي يستطيع المواطنين السعوديين والمقيمين الوافدين الحصول عليها بأسعار سيارات مخفضة مناسبة وفي متناول الجميع. متاح للبيع سيارة بسعر مخفض تويوتا كامري Toyota موديل 2019 مستعملة في مدينة الدمام: السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة تويوتا كامري تأتي بهيكل من السيدان والوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة تويوتا كامري مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

عليكم تواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري يرجى الإتصال على 00966596120627. متوفر للبيع سيارة تويوتا ياريس موديل 2015 مستعملة بسعر مخفض في مدينة تبوك: سعر بيع السيارة تويوتا ياريس مستعملة 20000 ريال سعودي.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا ياريس بني.

عداد الممشى للسيارة تويوتا ياريس 185000 كيلو متر.

السيارة تويوتا ياريس مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا ياريس مزودة بمكيف وريموت كنترول وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة تويوتا ياريس مزودة بنظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام التحكم في الطارة.

السيارة بها بلوتوث ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي.

السيارة بها جنوط ومقاعد كهربائية وقفل مركزي للأبواب وجي بي إس.

للحصول على السيارة تويوتا ياريس يرجى التواصل مع البائع على الرقم 0582390583. يوجد للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2019 مستعملة للبيع في مدينة مكة: سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 25000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري تأتي بهيكل من السيدان ومن طراز أوتوماتيك lestd 204 HP.

السيارة تويوتا كامري مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أبيض.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كامري 34464 كيلو متر.

للحصول على السيارة تويوتا كامري يرجى التواصل مع البائع على الرقم 00971526418447. متاح للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2013 للبيع في مدينة الشرقية: سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 13000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا أبيض.

عداد الممشى للسيارة تويوتا كورولا بلغ 196000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بمكيف ونوافذ أمامية كهربائية ونوافذ خلفية كهربائية.

السيارة تويوتا كورولا خالية من أي عيوب وبها فحص وإستمارة جديدة.

يمكن شحن السيارة تويوتا كورولا لأي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

للحصول على السيارة تويوتا كورولا يرجى التواصل مع البائع على الرقم 00966596275355. سيارة للبيع في السعودية شيفروليه كروز موديل 2010: يجب الاتصال على الهاتف الخاص بالبائع لشراء السيارة.

نوع الوقود بنزين.

الحالة الخاصة بالسيارة ممتازة.

عداد الممشى بالكيلو متر ما بين 15 ألف كيلو مترات لـ ١٥٩،٩٩٩ كيلو متر.

نوع الحركة للنقل أوتوماتيك، والزجاج الخلفي والأمامي كهربائي. يوجد بها كراسي مغطاة بالجلد، أما عن سعرها كاش ١٠٥٠٠ ريال سعودي كاش. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تويوتا للبيع بالسعودية بأسعار مخفضه - ثقفني

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