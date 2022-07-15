Infinix note 12 5G هاتف انفينكس الجديد | مميزات وعيوب الهاتف

Infinix note 12 5G من جديد تعود شركة انفينكس إلي عائلة الـNote 12 من هواتفها الذكية لعام 2022 مع هاتف جديد ومميز. حيث أعلنت الشركة حديثاً عن إطلاق هاتفين من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـNote والتي كانت قد أعلنت عنها من قبل مع مجموعة من الهواتف المميزة. وتتمثل تلك الهواتف في Infinix note 12 G96 ، Infinix note 12 G88 ، وأيضاً نسخة Infinix note 12 vip. حيث قدمت الشركة منذ عدة أيام هاتفين وهما : Infinix note 12 5G ، وأيضاً نسخة البرو Infinix note 12 pro 5G. يأتي الهاتف ليقدم مجموعة من المواصفات الداخلية والمميزات مقابل سعر منافس ومناسب وذلك من خلال بعض التنازلات الذكية من الشركة لتقليل سعر الهاتف. فالهاتف متوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G مع معالج من شركة Media-Tek. كما يأتي بشاشة من نوع AMOLED بجودة FHD+ مع بطارية بحجم 5000 وبسرعة شحن 33 وات. وكذلك الهاتف يأتي مع سماعات خارجية من نوع ستيريو وهو غير متوافر في أغلب هواتف تلك الفئة السعرية.

مواصفات هاتف Infinix note 12 5G :

‌أولاً : يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 186 جراماً.‌

كما يتوفر بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

أيضاً يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس.‌ بالإضافة إلي وجود مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري ، لذا يمكن زيادة مساحة التخزين المتوفرة في الهاتف حتي 1 تيرا بايت.‌

كذلك لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مقاومة الهاتف للغبار أو رذاذ الماء.‌

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED وبحجم 6.7 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل.‌

وبحجم 6.7 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة مع دقة بكسل.‌ بالإضافة إلي دعم معدل كثافة بكسلات عالي يصل إلي حوالي 393 بكسل لكل إنش.‌

كما تتوفر شاشة الهاتف أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 المعروفة والمعتادة في أغلب الهواتف الحديثة ، والتي تستغل مساحة أكبر من جسم الهاتف للاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

أما بالنسبة لحماية الشاشة فيوجد علي شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، والتي توفر بعض الحماية من الخدوش أو الكسر.

أداء الهاتف :

‌يتوفر هاتف Infinix note 12 5G بأحدث إصدار لنظام التشغيل الخاص من شركة جوجل Android 12 ، بالإضافة إلي واجهة مستخدم انفينكس الجديدة والخاصة XOS 10.6 .‌

بأحدث إصدار لنظام التشغيل الخاص من شركة جوجل ، بالإضافة إلي واجهة مستخدم انفينكس الجديدة والخاصة .‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 810 ، ويأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

، ويأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌ يعمل المعالج بنواتين أقوي من نوع Cortex-A76 ، تتوفر أيضاً بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، تتوفر أيضاً بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، أما تلك فتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، أما تلك فتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌ كذلك الهاتف متوفر مع وحدة معالجة الرسوميات GPU ، مع معالج من شركة ARM ويتوفر من نوع Mali-G57 MC2 .‌

، مع معالج من شركة ويتوفر من نوع .‌ متوفر من الهاتف إصدار واحد فقط من سعة التخزين المتاحة ويأتي كالآتي : 64 جيجا مع 6 جيجا رام.‌

أما عن ذاكرة التخزين فتأتي من نوع UFS 2.1 ، لتوفير السرعة في عرض وقراءة البيانات.

كاميرا هاتف Infinix note 12 5G :

‌يتوفر الهاتف مع كاميرا أمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم وجود فلاش ليد ثنائي مع التصوير بجودة 2K.‌

كما يأتي ظهر الهاتف مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية: الأساسية تتوفر بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.6 ، مع مستشعر من سامسونج من نوع JN1 ودعم خاصية PDAF.‌

ودعم خاصية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

وأخيراً مستشعر من نوع QVGA خاص بالذكاء الاصطناعي ، ويساهم في تحسين جودة التصوير ومعالجة الصور.‌

خاص بالذكاء الاصطناعي ، ويساهم في تحسين جودة التصوير ومعالجة الصور.‌ تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR وبإمكانية تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد رباعي بجانب الكاميرات.‌

وبإمكانية تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد رباعي بجانب الكاميرات.‌ كذلك يتوفر الهاتف بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ2K مع دقة 1440 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية أيضاً.

مواصفات أخري للهاتف :

‌هاتف Infinix note 12 5G يأتي مع سماعات خارجية من نوع Stereo Speakers ، توفر تجربة صوتية واضحة وعالية.‌

يأتي مع سماعات خارجية من نوع ، توفر تجربة صوتية واضحة وعالية.‌ كما يأتي أيضاً بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

إلا أن الهاتف لا يأتي بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يأتي أيضاً بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ كما أن الهاتف يأتي بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، الجيروسكوب ، التسارع ، وأيضاً التقارب.‌

أيضاً يتوفر الهاتف مع بطارية بحجم 5000 مللي أمبير تأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات.‌

مللي أمبير تأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات.‌ كذلك الهاتف متوفر مع مدخل شحن من النوع السريع Type C 2.0 ، والذي يتوفر بدعم خاصية OTG.‌

، والذي يتوفر بدعم خاصية أخيراً : الهاتف متوفر في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالتالي : الأبيض ، والأسود.

سعر هاتف Infinix note 12 5G :