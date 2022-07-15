تمويلك الآن بدون ضامن وبدون تحويل الراتب وهامش ربح ثابت قدم إلكتروني

تمويلك الآن بدون ضامن وبدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي فورى وسريع بمبالغ مالية كبيرة والتى من شأنها خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا المنتج أحد الحلول التمويلية الشائعة والتى دائما ما يبحث عنها العميل الذي يرغب في الحصول على سيولة نقدية فورية بشروط سهلة وميسرة ومستندات بسيطة وغير معقدة.

تمويلك الآن بدون ضامن وبدون تحويل الراتب والتقديم إلكتروني

تمويلك نقدى وفورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يأتى هذا المنتج ضمن مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية التي توفرها الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة باسم شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وغير معقدة ، بالإضافة إلى أن شركة تسهيل للتمويل تعمل على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية ، وذلك من خلال سرعة توفير الموافقة على طلب التمويل الشخصي.

كيف يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل ؟

أتاحت شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية للعملاء إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد في المملكة ، والتقديم على الطلب إلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة تسهيل للتمويل علي الإنترنت ، وتعبئة إستمارة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن للعميل زيارة أقرب فرع من فروع شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية وتقديم طلب القرض الشخصي المتاح لدي الشركة.

تعرف على مزايا التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل

قامت شركة تسهيل للتمويل بتصميم حلول تمويلية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية.

التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تقدم الشركة التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي وثابت.

توفر شركة تسهيل للتمويل للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

قرض شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب شهري.

الشخص المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج.

توفر شركة تسهيل للتمويل العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.

مدة سداد مبلغ تمويل شركة تسهيل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

يمكن للعميل التقديم على الطلب إلكترونياً وذلك بدون الحاجة إلى زيارة أحد فروع شركة تسهيل للتمويل المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

ما هى شروط الاستفادة من قرض شركة تسهيل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد ؟