تُعد خدمة الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية sakani.sa واحدة من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال اتباع خطوات تسجيل الدخول على منصة سكني من خلال رقم الهوية الوطنية وبالتالي الاستعلام عن الاستحقاق.

الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية sakani.sa

من الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قد أتاحت للمواطنين المستحقين للدعم السكني الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية الوطنية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى ” موقع الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية “.

كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص له.

النقر على أيقونة ” التحقق “.

كتابة كود التحقق الخاص بالمتقدم والمرسل إلى رقم الهاتف المرتبط بحسابه الشخصي على منصة أبشر الإلكترونية.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

ضرورة إنشاء كلمة مرور طبقًا للتعليمات.

إعادة تسجيل كلمة المرور.

الضغط على أيقونة ” التسجيل “.

النقر على الخيار ” تقديم ” والتي يمكن من خلالها الانتقال إلى التقديم على برنامج دعم سكني.

الإطلاع على الشروط و الأحكام الخاصة بسكني ومن ثم الموافقة عليها.

النقر على أيقونة ” موافق “.

ضرورة اختيار نوع السكن الحالي.

الضغط على الخيار ” استمرار “.

تعبئة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالعائلة والتي تشتمل على رقم الهوية الوطنية وصلة القرابة بالإضافة إلى تاريخ الميلاد.

تقديم إجابات عن الأسئلة سواء بـ ” نعم ، لا ” على حسب البيانات الخاصة به.

في حالة كان أحد أفراد الأسرة يمتلك صك يتعين عليه إدخال رقم الصك واسم مالك الصك بالإضافة إلى نوع الصك وحالة البناء.

النقر على أيقونة ” الحصول على حالة الاستحقاق “.

في حالة كان المتقدم من مستحقي الدعم السكني يعرض على الشاشة رسالة تتضمن ” تهانينا، الآن مؤهل للحصول على الدعم “، أما في حالة الرفض فتظهر رسالة على الشاشة ” عفوًا لم تنطبق عليك شروط الدعم السكني ” إلى جانب توضيح الأسباب.

تطبيق الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية

يوفر تطبيق سكني الكثير من الخدمات منها خدمة الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية وذلك من خلال تحميل التطبيق على الهاتف المحمول كما يلي: