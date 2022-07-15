طريقة إضافة الزوج في الضمان الاجتماعي المطور 1444 بالخطوات

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أفضل برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، ونظام الضمان الاجتماعي الجديد قديم من حيث أنه يسعى إلى تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، وهو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يقدم هذا البرنامج الدعم للمواطنين وفقًا لمجموعة من الشروط التي تحدد أهليتهم للدعم أم لا، وأوضح برنامج الضمان الاجتماعي المصمم كيفية إضافة الأزواج والشروط التي يجب توافرها من أجل استخدام البرنامج.

كيفية إضافة الزوج إلى الضمان الاجتماعي للمطور 1444

تلتزم المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم المالي للأغذية الأساسية والملابس والمشروبات والاحتياجات التعليمية لمواطنيها، وتمتلك المملكة موارد عديدة منها برنامج الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونقدم برامج الدعم، تقديم الدعم المالي الكافي لمواطني المملكة المستحقين. يشرح البرنامج كيفية إضافة الزوج للحصول على الدعم المالي، ويتم ذلك في الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

في الصفحة الرئيسية للبرنامج، انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

حدد خيار إدارة المسوقين بالعمولة.

انقر فوق إرسال الآن.

أوافق على شروط البرنامج.

انقر فوق الأمر لبدء الخدمة.

انقر فوق الرمز لإضافة اشتراك جديد.

اكتب معلومات عن الزوج الذي تريد إضافته.

يرجى إرفاق جميع المستندات اللازمة لإدراج زوجتك في درجة عالية من الحماية الاجتماعية.

سيرسل لك النظام رسالة تؤكد نجاح التسجيل.

شروط تسجيل الزوج في الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية كيفية إضافة الزوج إلى الحماية الاجتماعية المطورة، موضحة أن ذلك يعد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البرنامج، والذي حددت الوزارة الشروط التالية: