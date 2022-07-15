العالم اليوم - ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام بجدة

انتم الان تتابعون خبر ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام بجدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 يوليو 2022 06:21 مساءً - استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء يوم الجمعة، في قصر السلام بجدة، الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي وصل إلى المملكة، في ثاني محطة من جولته بالشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، وصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، في إطار جولة بالشرق الأوسط، قادته إلى إسرائيل، ثم المحطة الثانية والأخيرة بالمملكة العربية السعودية.

واستقبل أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، الرئيس الأميركي، لدى هبوطه من الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في المطار بجدة.

وهذه الجولة لبايدن هي الأولى له في منطقة الشرق الأوسط منذ توليه السلطة بالبيت الأبيض في يناير 2021.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إنه سيسعى إلى "تعزيز شراكة استراتيجيّة" مع السعوديّة "مبنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة"

كتب بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" السبت الماضي، "عندما سألتقي القادة السعوديين الجمعة، سيكون هدفي تعزيز شراكة استراتيجيّة... تستند إلى مصالح ومسؤوليّات متبادلة، مع التمسّك أيضًا بالقيَم الأميركيّة الأساسيّة".

وأضاف "بصفتي رئيسًا، من واجبي الحفاظ على بلدنا قويًا وآمنًا"، متحدثًا في هذا الإطار عن الحاجة إلى مواجهة روسيا والتموضع في "أفضل وضع ممكن" في مواجهة الصين وضمان مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس الأميركي أنّه "من أجل تحقيق هذه الأمور، يجب أن تكون لدينا علاقة مباشرة مع الدول التي يُمكن أن تُساهم فيها. المملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول".