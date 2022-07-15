الحرس الوطنى التونسى يحبط 8 عمليات هجرة غير شرعية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الحرس الوطنى التونسى، فى بيان اليوم الجمعة، أنه تمكن من إنقاذ 175 شخصا بينهم 92 من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية تونسيين.

وأضاف أنه فى إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات صفاقس ونابل من ضبط 9 أشخاص من بينهم نفر مفتش عنه كما تم حجز مبلغا ماليا من العملة الأجنبية.

وباستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين فى شأنهم.