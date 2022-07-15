العالم اليوم - إعادة فتح الحدود التونسية الجزائرية 

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 يوليو 2022 05:15 مساءً - أعادت السلطات التونسية والجزائرية فتح الحدود البرية بينهما، الجمعة، بعد إغلاق لأكثر من عامين بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

وبدأ عبور المسافرين من الجهتين بوتيرة عادية، من معبر طبرقة، حسبما أفادت "فرانس برس". وينتظر أن يصل نحو مليون جزائري غالبيتهم من السياح عبر تسعة منافذ حدودية بين البلدين وفقا للسلطات. وتم إعلان قرار إعادة فتح الحدود من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيّد خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الجزائري في 5 يوليو. وتعتبر السلطات التونسية أن المعبر الحدودي "ملولة" بطبرقة هو الأهم وقد عبر منه في العام 2019 نحو 25 بالمئة من مجموع القادمين من الجزائر إلى تونس. وتم وضع لافتة كبيرة في المعبر كتب عليها "عاشت الأخوة الجزائرية التونسية". ويراقب أعوان الجمارك داخل مراكز وثائق المسافرين ومنها وثائق تثبت تلقي اللقاح ضد كوفيد-19.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إعادة فتح الحدود التونسية الجزائرية .. في رعاية الله وحفظة