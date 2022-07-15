نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمه الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من خلال منصه ابشر ومعرفه الوثائق وخطوات الإبلاغ عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمه الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. كما تم الإعلان عن تلك الخدمه الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لقطاع الأحوال المدنية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعتبر اكثر استخدام من المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات خدمه الاستعلام عن حالة طلب التأشيرة الكترونيا من وزاره الموارد البشرية ومعرفه الخطوات الصحيحة للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه حجز الاسم التجاري الكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة ومعرفه الخطوات الصحيحة للخدمه. والآن ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه وتنفيذها الكترونيا بالخطوات الصحيحة من منصه ابشر الرسمية.

خدمه الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

أعلنت الأحوال المدنية عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر منصه ابشر الإلكترونية والتي من ضمنها خدمه الإبلاغ عن الوثائق المفقودة. والتي تمكن المستفيد من الإبلاغ عن احد وثائقه المفقودة منه من خلال حسابه الشخصي بمنصة ابشر. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت منصه ابشر عن مستفيدي الخدمه وهم المواطن والمقيم المسجل والمفعل لمنصة ابشر ولديهم حسابات شخصيه بها.

شروط التبليغ عن الوثائق المفقودة

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الضوابط والشروط التي يجب التأكد منها عن الحصول علي الخدمه الكترونيا. والتي نوضحها من خلال الأتي :

الخدمه تتضمن بطاقه الهويه أو بطاقه العائلة أو سجل الأسرة أو شهاده ميلاد أو شهاده وفاه.

يتم ارفاق نموذج 58 الخاص بالتبليغ عن الوثائق لدي الأحوال المدنية.

عند تأكيد البلاغ لا يمكنك إلغاءه عن طريق ابشر.

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الأحوال المدنية بالسعودية عن طريقه وكيفيه طلب خدمه الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من خلال منصه ابشر. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الخطوات الأتية :