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مباريات الأهلي المتبقية في الدوري العام 2021-2022 ، يلعب النادي الأهلي المصري مباراته بالجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام 2021 – 2022 ، أمام نادي بيراميدز غداً السبت 16 يوليو 2022 الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب استاد الدفاع الجوي ، ويتم نقل المباراة عبر قنوات مجموعة أون تايم سبورت ON Time Sports الرياضية علي القمر نايل سات ، و يتبقى للأهلي 10 مباريات متأخراً بمباراتين عن أصحاب المركز الأول الزمالك والثاني بيراميدز ، ويدخل الأهلي اللقاء بشخصية أوكن أو لا أكون ، وهو مجبر علي الفوز بجميع مبارياته المقبلة لاعتلاء صدارة الدوري العام بفارق المواجهات المباشرة مع الزمالك المتصدر مؤقتا ، أما بيراميدز اللي وقع في فخ التعادل أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق بالجولة السابقة ، فضلاً عن ذلك ، فقد حسم أمره بالوجود في المركز الثالث بنسبة كبيرة لما خسره من نقاط تضعه في موقع حرج ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض مواعيد مباريات الأهلي المتبقية بالدوري.
مباريات الأهلي المتبقية في الدوري العام 2021-2022
- يعتبر النادي الأهلي المصري سيد لعبة كرة القدم في القارة الإفريقية والمنطقة العربية عموما و مصر بصفة خاصة.
- يحتفظ الأهلي في خزينته بعدد 43 لقب للدوري العام ، آخرها دوري 2019/2020 .
- ويضم من ألقاب كأس مصر 37 لقب.
- أما بطولة كأس السلطان فقد حصل عليها 7 مرات.
- بالإضافة لذلك ، حصل علي كأس السوبر المصري : 11 مرة.
- أما بالنسبة للبطولات علي الصعيد الخارجي ، حصد بطولة الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.
- وهو صاحب المقام الرفيع في تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا بـ 10 ألقاب.
- وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة.
- كذلك ، فقد حصد كأس السوبر الإفريقي 8 ثماني مرات.
- أيضاً ، لعب الأهلي في كأس العالم بصفته ممثل قارة إفريقيا 7 مرات ، حصد خلالها المركز الثالث وتوج ببرونزية أندية العالم 3 مرات.
جدول المباريات المتبقية للنادي الأهلي بالدوري المصري 2022
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|25
|بيراميدز – الأهلي
|السبت 16 يوليو 2022 – 21:00 مصر، 22:00 السعودية
|استاد الدفاع الجوي
|26
|الأهلي – الجونة
|السبت 24 يوليو 2022 – 18:30 مصر، 19:30 السعودية
|استاد السلام
|27
|مصر المقاصة – الأهلي
|الثلاثاء 27 يوليو 2022 – 21:00 مصر، 22:00 السعودية
|ستاد المقاولون العرب
|28
|الأهلي – فاركو
|الثلاثاء 2 أغسطس 2022 – 21:00 مصر، 22:00 السعودية
|استاد السلام
|29
|الاتحاد – الأهلي
|السبت 6 أغسطس 2022 – 18:30 مصر، 19:30 السعودية
|استاد برج العرب
|30
|الأهلي – المصري
|الأربعاء 10 أغسطس 2022 – 21:00 مصر، 22:00 السعودية
|استاد برج العرب
|31
|إيسترن كومباني – الأهلي
|السبت 20 أغسطس 2022 – 21:00 مصر، 22:00 السعودية
|استاد المقاولون العرب
|32
|الأهلي – إنبي
|الثلاثاء 23 أغسطس 2022 – لم يحدد توقيت بعد
|لم يحدد ملعب بعد
|33
|طلائع الجيش – الأهلي
|الجمعة 26 أغسطس 2022 – لم يحدد توقيت بعد
|لم يحدد ملعب بعد
|34
|الأهلي – سيراميكا كليوباترا
|الإثنين 29 أغسطس 2022 – لم يحدد توقيت بعد
|لم يحدد ملعب بعد
موقف الأهلي في البطولات المختلفة حتي الآن
تعرف علي موقف الاهلي في منافسات الكرة المختلفة النسخة الحالية مع قرب نهاية الموسم :
- بالنسبة للدوري المصري ، يأتي الأهلي ثالثاً برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة وله مبارتين مؤجلتين خلف المتصدر بـ 54 نقطة من 24 مباراة.
- أما ، بالنسبة لكأس مصر 2020/2021 : سيلعب الأهلي نهائي البطولة أمام الزمالك يوم 21 / 7 / 2022 م المقبل في ستاد القاهرة الساعة 9 مساءً.
- كذلك بالنسبة لمسابقة كأس مصر 2021/2022 ، لم تبدأ فعاليات المسابقة بعد.
- إضافة لذلك ، وقد جاء الأهلي وصيفاً لدوري أبطال إفريقيا 2022 بعدما تعرض لظلم بنهائي البطولة.
- أيضاً ، تأهل الأهلي لتصفيات دوري الأبطال المقبلة 2023 بصفته أول أو ثاني الدوري المصري للعام الحالي.
- بغض النظر عن ذلك ، المنتظر تحديد كأس العالم للأندية النظام الجديد لمعرفة موقف مشاركة الأهلي المصري من عدمه.
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