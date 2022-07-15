مباريات الأهلي المتبقية في الدوري العام 2021-2022 ، يلعب النادي الأهلي المصري مباراته بالجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام 2021 – 2022 ، أمام نادي بيراميدز غداً السبت 16 يوليو 2022 الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب استاد الدفاع الجوي ، ويتم نقل المباراة عبر قنوات مجموعة أون تايم سبورت ON Time Sports الرياضية علي القمر نايل سات ، و يتبقى للأهلي 10 مباريات متأخراً بمباراتين عن أصحاب المركز الأول الزمالك والثاني بيراميدز ، ويدخل الأهلي اللقاء بشخصية أوكن أو لا أكون ، وهو مجبر علي الفوز بجميع مبارياته المقبلة لاعتلاء صدارة الدوري العام بفارق المواجهات المباشرة مع الزمالك المتصدر مؤقتا ، أما بيراميدز اللي وقع في فخ التعادل أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق بالجولة السابقة ، فضلاً عن ذلك ، فقد حسم أمره بالوجود في المركز الثالث بنسبة كبيرة لما خسره من نقاط تضعه في موقع حرج ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض مواعيد مباريات الأهلي المتبقية بالدوري.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري العام 2021-2022

يعتبر النادي الأهلي المصري سيد لعبة كرة القدم في القارة الإفريقية والمنطقة العربية عموما و مصر بصفة خاصة.

يحتفظ الأهلي في خزينته بعدد 43 لقب للدوري العام ، آخرها دوري 2019/2020 .

ويضم من ألقاب كأس مصر 37 لقب.

أما بطولة كأس السلطان فقد حصل عليها 7 مرات.

بالإضافة لذلك ، حصل علي كأس السوبر المصري : 11 مرة.

أما بالنسبة للبطولات علي الصعيد الخارجي ، حصد بطولة الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.

وهو صاحب المقام الرفيع في تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا بـ 10 ألقاب.

وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة.

كذلك ، فقد حصد كأس السوبر الإفريقي 8 ثماني مرات.

أيضاً ، لعب الأهلي في كأس العالم بصفته ممثل قارة إفريقيا 7 مرات ، حصد خلالها المركز الثالث وتوج ببرونزية أندية العالم 3 مرات.

جدول المباريات المتبقية للنادي الأهلي بالدوري المصري 2022

الجولة المباراة الموعد الملعب 25 بيراميدز – الأهلي السبت 16 يوليو 2022 – 21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد الدفاع الجوي 26 الأهلي – الجونة السبت 24 يوليو 2022 – 18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد السلام 27 مصر المقاصة – الأهلي الثلاثاء 27 يوليو 2022 – 21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد المقاولون العرب 28 الأهلي – فاركو الثلاثاء 2 أغسطس 2022 – 21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد السلام 29 الاتحاد – الأهلي السبت 6 أغسطس 2022 – 18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد برج العرب 30 الأهلي – المصري الأربعاء 10 أغسطس 2022 – 21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد برج العرب 31 إيسترن كومباني – الأهلي السبت 20 أغسطس 2022 – 21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد المقاولون العرب 32 الأهلي – إنبي الثلاثاء 23 أغسطس 2022 – لم يحدد توقيت بعد لم يحدد ملعب بعد 33 طلائع الجيش – الأهلي الجمعة 26 أغسطس 2022 – لم يحدد توقيت بعد لم يحدد ملعب بعد 34 الأهلي – سيراميكا كليوباترا الإثنين 29 أغسطس 2022 – لم يحدد توقيت بعد لم يحدد ملعب بعد

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