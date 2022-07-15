نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن فتح باب تسجيل رياض الأطفال 1444 والصف الأول الإبتدائي عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رياض الأطفال 1444 والصف الأول الإبتدائي عبر نظام نور الذي ارتفع عليه معدلات البحث منذ صباح يوم السابع عشر من شهر ابريل 2022 والموافق الخامس عشر من شهر رمضان 1444 وخاصة بعد بدء المرحلة الخامسة من عمليات التسجيل والقبول للطلاب والطالبات فى رياض الاطفال والصف الأول الإبتدائي، لذا نكشف لكم من خلال موقعكم الإلكتروني ثقفني جميع المواعيد الخاصة بالتسجيل للعام الدراسي الجديد 1444 من خلال الجدول الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودي في صباح اليوم.

التسجيل رياض الأطفال 1444 عبر نظام نور

أكدت وزارة التعليم السعودي علي أولياء الأمور بالتسجيل في نظام نور إذا كان التقديم لأبنائهم للمرة الأولى، أما إذا كان التقديم للمرة الثانية فلا داعي التسجيل، فيما نوهت علي ضرورة رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم بدون رفع شهادة الكشف الطبي، نوضح لكم طريقة التسجيل في نظام نور بخطوات بسيطة، ولكن في البداية على كافة الأسر السعودية والمقيمين في المملكة متابعة مواعيد التسجيل والقبول فى المدارس وفقا للجدول المحدد كما هو معروض أمامكم.

كيفية التواصل مع نظام نور التعليمي

ونذكركم جميعاً بآليات التواصل مع نظام نور التعليمي لأجل المساعدة في عمليات التقديم سواء للصف الاول الابتدائي أو الروضة أو استعلامات المتعلقة بالنتائج أو غيره، حيث وفر نظام نور عدة طرق للتواصل بداية من رقم خدمة العملاء 1996 أو عن طريق رقم التواصل السريع 00966114753000، أو التوصل عبر منصة تويتر.

مستندات التقديم للطلاب المستجدين

أكدت إدارة التعليم علي المستندات والأوراق الواجب توافرها للتسجيل لطلاب وطالبات الصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال والتي تتضمن التالي:

صورة واضحة من سجل الأسرة.

تقديم صورة من إثبات المسكن.

صورة من عقد الإيجار أو صك العقار.

تقديم صورة من شهادة التحصينات الأساسية.

صورة من المستندات المطابقة لتاريخ الميلاد.

رابط التسجيل الطلاب الجدد

يمكن لأولياء الأمور التسجيل الآن من خلال الدخول إلي نظام نور التعليمي والتقديم لطلاب وطالبات الصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بخطوات بسيطة وسهلة من أجل الالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1444 وذلك بعد توافق الشروط التي حددتها وزارة التعليم السعودية وتواجد كافة المستندات والأوراق اللازمة لعملية القبول في نظام نور.

شروط تسجيل رياض الأطفال

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم الاحد الموافق 17 ابريل 2022 عن بدء عمليات التسجيل والقبول لأطفال رياض الأطفال بالمملكة العربية السعودية وفقاً للشروط والمعايير الآتية:

المرحلة الأولى: قبول الأطفال في عمر الثلاث سنوات فأكثر (المستوي الأول).

قبول الأطفال في عمر الثلاث سنوات فأكثر (المستوي الأول). بدء المرحلة الثانية: قبول الأطفال الذي يتراوح عمرهم ما بين أربع سنوات إلي خمس سنوات (المستوي الثاني).

قبول الأطفال الذي يتراوح عمرهم ما بين أربع سنوات إلي خمس سنوات (المستوي الثاني). المرحلة الثالثة: قبول الأطفال الذي يتراوح عمرهم ما بين 6 سنوات إلي 7 سنوات (المستوي الثالث).

خطوات التقديم لطلاب الصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال

خطوات تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال، والتي من أهمها قيام ولي أمر الطالب أو الطالبة بالدخول علي الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمي ثم تسجيل الاسم ورقم الهوية، وبعدها تقوم بتسجيل كلمة السر ثم القيام بإدخال المعلومات المطلوبة والتي من أهمها إدخال رقم الهاتف، والذي من خلاله ستصلك رسالة خاصة مدرج فيها إسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم تقوم بتسجيل بيانات الطالب أو الطالبة إذا كان التقديم للمرة الأولى ويجب مراجعة كافة البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة.

موعد طلاب رياض الأطفال للعام الجديد

أصدرت مديرية التعليم السعودية اليوم بيانا عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت فيه عن موعد تسجيل رياض الأطفال ومواعيد تسجيل الصف الاول الابتدائي وذلك مع بداية المرحلة الخامسة فى التسجيل، وبعد انتهاء المراحل الأربعة السابقة.

بداية مرحلة رياض الأطفال

تهتم وزارة التعليم السعودية بمرحلة رياض الأطفال منذ عام 1381ه‍، حيث كانت البداية فى إنشاء فصول رياض الأطفال، وبدأ بعدها الإنتشار الواسع في جميع أنحاء المملكة، حيث بدء في عام 1385ه‍ إنشاء 13 روضة أهلية، من أجل تعليم الأطفال حفظ القران الكريم، فى عام 1406 بدأ مشروع رياض الأطفال يأخذ شكل اكبر حيث أعلنت الحكومة السعودية قرار الأمر السامي بتطوير مشروع رياض الأطفال بشكل رسمي.

الى هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح عملية تسجيل رياض الأطفال 1444 عبر نظام نور.