نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور برقم الهوية للإستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور برقم الهوية للإستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات 1443، التي في ظل حالة الترقب من قبل هؤلاء الطلاب والطالبات والأسر التي عانت مع أبنائهم حتي دخول الاختبارات النهائية في المرحلة التعليمية التي يدرس فيها الطالب سواء كانت الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية والتي ينتظر فيها الأهالي سماع الخبر الذي يعوض تعبهم وهو نجاح أبنائهم وطبقا لما هو متبع من قبل وزارة التعليم السعودية فقد أتاحت الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال رابط نظام نور التعليمي والذي يسهل على الأسر والأبناء التعرف على النتائج وفقا لعدة خطوات بسيطة يتمكن أي شخص القيام بها.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري 1443 يوم الأربعاء السابع عشر من شهر نوفمبر 2021 حضوراً للمرة الأولي منذ جائحة فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، وكشفت الوزارة أن نتيجة الاختبارات ستتم عبر نظام نور التعليمي خلال دقائق معدودة، لذا عليكم بالدخول على رابط نظام نور للاستلام عن النتيجة.

موقع نظام نور

موقع نظام نور هو الوحيد المخصص من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لعرض نتائج جميع المراحل التعليمية ولكي يتم أي شخص من التعرف علي النتيجة يجب في البداية أن يقوم بعمل حساب جديد علي المنصة التعلمية نظام نور وعن طريق رقم الهوية فقط يتمكن الشخص من الاستعلام علي النتيجة دون الحاجة إلى معرفة الاسم.

منذ أيام قليلة انتهيت اختبارات الفصل الثاني الثانوي للمرحلة الابتدائية والروضة والمرحلة المتوسطة والثانوية في انتظار الإعلان عن نتائج الاختبارات وفور الانتهاء من عمليات تصحيح ورقات الإجابات تقوم الإدارة التعليمية إلى رفعها علي منصة نور التعليمية لكي يتمكن الآباء والأمهات والطلاب والطالبات من الاستعلام عن النتائج والتي سنوضح لكم آلية التعرف على النتيجة بالخطوات.

نظام نور برقم الهوية للإستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات 1443

نظام نور هو أحد أفضل الأنظمة التي تقدم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية والذي يتميز بسهولة التعامل معه يتيح لولي الأمر التسجيل والتقديم في مراحل التعليم بداية من الروضة والابتدائي والتعرف علي النتائج من الابتدائية وحتي الثانوية، كل هؤلاء من خلال نظام نور التعليمي، يحتاج الطالب أو ولي الأمر تسجيل الدخول في نظام نور، ثم بعد ذلك الدخول علي النظام والتعرف علي نتائج نظام نور للطلاب والطالبات، والتي تم الانتهاء من رفعها علي موقع نور بداية من اليوم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الطلاب عبر نظام نور

يتمكن ولي أمر الطالب الذي لديه حساب في منصة نظام نور الإلكتروني الدخول علي رابط المنصة التعليمية وإتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على رابط نظام نور.

تسجيل الدخول عن طريق أضافه اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة كلمة السر الخاصة بالمستخدم.

التحقق من الرمز المرئي.

الضغط دخول.

في حالة عدم التسجيل من قبل عليك عليك بالدخول بحساب ولي أمر الطالب، وفي حالة فقدان كلمة السر يمكنكم الضغط علي كلمة (هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم وعليك اتباع الخطوات والتعليمات اللازمة.

ويمكن أيضاً الدخول مباشرة على رابط التسجيل الخاص بولي الأمر وكتابة رقم الهوية الوطنية والرمز المرئي ثم عليك بعد ذلك الدخول وتحديد المرحلة الدراسة والفصل الدراسي ثم التعرف على الدرجات الخاصة بالطالب أو الطالبة، وفي حالة عدم رضاكم عن النتيجة يمكنكم التظلم عليها عبر تسليم طلب موضح به البيانات الخاصة بالمادة الدراسية والفصل الدراسي والانتظار حتى يتم الانتهاء من إعادة مراجعة الدرجات من جديد.

أهداف نظام نور التعليمي

يعد نظام نور التعليمي أحد أيسر الأنظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية التي توفر خدماتها الإلكترونية المختلفة والتي من أهمها نتائج الطلاب والطالبات، فضلاً على استفادة أولياء الأمور من الإطلاع على التقارير والمعلومات التي تخص الأبناء عبر قاعدة المعلومات التي تجدها في المنصة، كما تقدم نظام نور على مدار العام العديد من الوظائف التي تخدم الكثيرون.

40 استعادة كلمة المرور فى نظام نور

يمكنكم استعادة كلمة المرور في نظام نور من خلال الخطوات القادمة:

يجب في البداية الدخول على رابط موقع نظام نور التعليمي.

الضغط على أيقونة نسيت كلمة السر.

النقر على أيقونة التالي لإضافة الجوال.

سجل البريد الإلكتروني.

اكتب الكود المرسل على جوالك.

النقر على النظام مرة أخرى، وسجل رقم سري جديد.

ولمزيد من الدعم نقدم لكم في الختام أننا مستعدون للرد علي كافة تعليقاتكم حول نظام نور برقم الهوية للإستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات 1443.

