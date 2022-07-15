شروط دخول الحرم المدني وكيفية التسجيل لزيارة الحرم٬ ما هي شروط دخول الحرم المدني 1444 في عيد الأضحى المبارك وأثناء موسم الحج 1444 حيث يوجد كثير من الراغبين في زيارة الحرم الأهلي للحصول على أجر هذه الزيارة المباركة لهذا الغرض؟ وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في من يريد دخول الحرم المدني سنقدمها لك الآن.

شروط دخول الحرم المدني

أعلنت وكالة المسجد النبوي عن بعض الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال موسم الحج 1444 وعيد الأضحى المبارك ، حيث أكدت وكالة المسجد النبوي أن افتتاح المسجد النبوي سيقتصر على التوسعات والمربعات. دون الحرم القديم مع الاستمرار في تعليق دخول روضة الأطفال المشرفة لغير المعتمرين. وأكدوا أن سعة المصلين داخل المسجد النبوي لن تتجاوز 40٪ من سعته.

بموافقة الملك سلمان ، تم اعتماد خطة للافتتاح التدريجي للمسجد النبوي الشريف ، حيث سيرفع سجاد التوسعات والمربعات بالكامل ، وتُقام الصلاة على الرخام ، مع تشغيل مواقف المسجد النبوي الشريف عنده. بمعدل 50٪. الشريف وساحاته على هذه الفئات:

الأشخاص الذين تم تحصينهم كما هو موضح في تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن ، محصن ، جرعة أولى ، تم تحصينه متعافى).

التقيد بآداب الزيارة الشرعية.

الامتثال لتعليمات المنظمين.

التقيد بآداب الزيارة الشرعية. الامتثال لتعليمات المنظمين. حفظ المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي مكان بالمسجد النبوي وساحاته ومرافقه.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية (ارتداء كمامة طوال فترة الإقامة بالمسجد النبوي ، والالتزام بعلامات الأرض لتحقيق التباعد الاجتماعي)

مدة بقاء كل مجموعة في الروضة (10) دقائق.

عدم اصطحاب الأطفال إلى المسجد النبوي.

التباعد بين المصلين.

تسليط الضوء على تطبيق “توكلنا” ، لمن تم تطعيمهم والذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 14 يومًا ، أو الذين تعافوا تمامًا من الفيروس.

الحصول على تصريح نشط على تطبيق توكلنا.

الالتزام بالحضور في نقطة التجمع في الوقت المحدد ، والتأكد من إحضار الهاتف المحمول وإظهار التصريح.

في حالة عدم الحضور في الوقت المحدد ، سيتم إلغاء التصريح.

الالتزام بتعليمات المنظمين والمراقب الصحي في الموقع.

الحفاظ على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي مكان.

كيفية التسجيل لزيارة الحرم النبوي

أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية ممثلة بوكالة المسجد النبوي التسجيل إلكترونيًا لزيارة المسجد النبوي. إلى المسجد النبوي ويكون التسجيل لزيارة المسجد النبوي كما يلي: