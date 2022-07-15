نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر موعد لتسجيل الدخول في حساب المواطن ca.gov.sa شروط حساب المواطن 1443 بعد التعديلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل البعض عن اخر موعد لـ حساب المواطن تسجيل دخول، بسبب إعادة فتح الموقع لباب التسجيلات مرة أخرى، وجاء ذلك تنفيذا لأمر الملك سلمان كي تستفيد دفعة جديدة من السعوديين بتلك المنحة، ولكن تلك المرة لن يستمر التسجيل لمدة طويلة بل يستمر لعدة أيام فقط، لذا على كل من يرغب في التقديم التوجه بسرعة للتسجيل قبل فوات تلك الفرصة، وللتعرف على خطوات التسجيل واخر موعد لتسجيل الدخول في حساب المواطن تابع مقال اليوم.

اخر موعد لتسجيل الدخول في حساب المواطن

يتم إغلاق باب التقديمات لتلك الدفعة في يوم 16 يوليو، وتستمر دراسة أهلية تلك الدفعة واستحقاق مبالغها في الشهر المقبل، وسوف يتم الإعلان عن موعد الصرف على الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن ca.gov.sa

يتم التسجيل من خلال موقع حساب المواطن بواسطة هذا الرابط: حساب المواطن.

ثم نتجه إلى أيقونة التسجيل للمستخدم الجديد، وندخل الإسم والرقم السري المخصص لك.

وبعد أن يكون لك حساب على هذا الموقع، تتجه بعدها لخطوة تقديم الطلب.

ويكون ذلك من خلال إدخال البيانات الأساسية لك مثل رقم الهوية، والدخل الأساسي، ورقم الجوال وغيره.

بعدها تعمل على رفع ما يطلب منك من مستندات أساسية، والتي تثبت ما تملم سواء من عقارات أو سيارات أو دخل أو غيره.

ثم تقديم.

شروط حساب المواطن 1443 بعد التعديلات الجديدة

يجب أن يراجع المتقدم أولا شروط استحقاق تلك المنحة قبل الإقدام عليها وهي:

لا يمكن لغير السعوديين أن يتقدموا للحصول عليها.

يكون المتقدم قد أتم بالفعل 18 سنة، ولا يجوز لم يقل عن ذلك.

لا يجوز لمن يتقدم أن يكون موظفا ويتقاضى دخل كبير.

لا يسمح للسجناء أو من بداخل أي من دور الإيواء التقديم للمنحة.

ويسري الحال أيضا على من بداخل مراكز الرعاية الإجتماعية.

لا يمكن لأي تاجر ولديه سجل تاجري التقديم.

لا يجوز لمن يمتلك أصول وسندات التقديك فيها.

كما رفعت الوزارة نسبة الدعم لتكون 73% بعد غلاء الأسعار، وذلك نكون انتهينل من عرض اخر موعد لتسجيل الدخول في حساب المواطن.