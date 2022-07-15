طريقة الاستعلام على نتيجة الصف التاسع سوريا 2022 حيث يوجد العديد من الطلاب الذين ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر والكثير من القلق والتوتر، لذلك يريدون معرفة الخطوات التي يتم اتباعها لمعرفة النتيجة النهائية، لذلك تم عمل لقاء مع وزير التربية والتعليم السوري في الأسبوع الماضي يوم الاثنين 4/7/2022 وكان اللقاء على الشاشة الفضائية لبلاد سوريا حيث تم التوضيح أن النتيجة قد أوشكت على القرب لمعرفة ميعاد النتائج الخاصة بالصف التاسع، لذلك نفى أنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد لظهور النتيجة التي تم انتشارها مؤخرًا على مواقع التواصل المتنوعة.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب

طريقة الاستعلام على نتيجة الصف التاسع سوريا 2022

تم الإعلان من قبل شبكة التربية الخاصة أن كل ما يقال عن أنه تم تحديد موعد النتائج الخاصة بالصف التاسع غير صحيح بالمرة وهي عبارة عن شائعات ولا يوجد حتى الآن أي معلومة مؤكدة عن موعد النتائج، لذلك سيتم أخذ بعض الوقت لكي يتم الانتهاء من التصحيح والتدقيق وكتابة النتيجة النهائية في الكنترول، لذلك يجب علينا أن نتحلى بالصبر قليلًا وعدم التوتر والقلق والجري وراء الشائعات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها الطلاب أو أولياء الأمور لمعرفة النتيجة الخاصة بأطفالهم ألا وهي:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السوري من هنا.

ثم يتم اختيار خانة نتيجة الاختبارات.

بعد ذلك يتم كتابة الاسم الرباعي للطالب.

ثم يتم تحديد المدينة أو المنطقة المقيم بها.

ثم يتم تحديد المدينة أو المنطقة المقيم بها. بعد ذلك يتم الضغط على خانة نتيجة الصف التاسع.

سيتم الانتظار قليلاً حتى يتم تحميل النتيجة أمامك على الشاشة وبالتوفيق.

موعد ظهور نتيجة الصف التاسع السوري

لقد أعلنت الحكومة بأن كل ولي أمر من طلاب الصف التاسع أن يطمئنوا عليهم وأن النتيجة مبهرة والجميع سيكون سعيدًا ، حيث سيحصلون على مكافآت بسبب تفوقهم المتميز وحصوله على أعلى الدرجات وبالتوفيق للجميع.