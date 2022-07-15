سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأسعار رخيصه

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سيارات مستعملة بالسعودية بأسعار رخيصه، هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على سيارة بها كل الإمكانيات ووسائل الأمان والراحة ولكن لإرتفاع ثمن السيارات وأصبح هذا الأمر بالنسبة لهم شبه مستحيل لذلك إتجه البعض إلى أسواق السيارات المستعملة لأسعارها الرخيصة. للبيع سيارة رخيصة تويوتا كورولا موديل 2017 مستعملة في مدينة القريات: اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا أبيض.

السيارة تويوتا كورولا من طراز أوتوماتيك xli 1.6.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كورولا سجل 16000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

سعر السيارة تويوتا كورولا مستعملة 20000 ريال سعودي.

كما يمكن الحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبدأ من 1000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بمكيف وباور وريموت كنترول وجنوط وراديو كاسيت ومشغل دي في دي.

السيارة بها نوافذ كهربائية أمامية ونوافذ كهربائية خلفية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا إتصل على الرقم التالي 0591157168 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966591157168. للبيع سيارة رخيصه السعر هيونداي سوناتا مستعملة موديل 2017 بمدينة عرعر: سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 34000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي سوناتا مزودة بحساسات خلفية وحساسات أمامية وجنوط وكاميرا خلفية.

السيارة بها مقاعد كهربائية ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام التحكم في الطارة.

السيارة بها مدخل يو إس بي ومشغل دي في دي وفرش جلد ومكيف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة هيونداي سوناتا بها ناقل حركة أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي سوناتا أزرق.

عداد الممشى للسيارة هيونداي سوناتا بلغ 150000 كيلو متر.

للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 0573170091.

أو التواصل من خلال رقم الواتس آب على الرقم التالي 00966573170091. للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة موديل 2016 في مدينة الدمام: السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي أحمر.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا 22000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة هيونداي إلنترا سجل 135000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة هيونداي إلنترا مزودة بمكيف ومقاعد كهربائية وراديو كاسيت.

السيارة بها نظام التحكم في الطارة ونوافذ كهربائية خلفية ونوافذ كهربائية أمامية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على 0596205303. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأسعار رخيصه - ثقفني

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