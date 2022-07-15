عاجل- محاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة والقدس للجميع.. تصريحات مهمة لـ بايدن

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى كشف ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة التى قتلت فى مايو الماضى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة.





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، قال بايدن خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، عقب اجتماعهما فى مدينة بيت لحم فى الضفة الغربية، إن "شيرين أبو عاقلة كانت مواطنة أمريكية من أصول فلسطينية، وكانت فخورة بهذه الجذور، وكانت تؤدى عملاً مهمًا جدًا لنقل الصورة الحقيقية، ونعرف أن عملها كان مهمًا".

وأضاف الرئيس الأمريكى: "إن شيرين أبو عاقلة كانت تعمل على مشاركة الحياة اليومية للشعب الفلسطينى، ونأمل بأن عملها سيستمر وسيلهم الشباب للاستمرار فى عملها، لينقلوا الحقيقة والوضع التى غالبًا ما يتم الإغفال عنها"، متعهدًا بأن "الولايات المتحدة ستستمر فى محاسبة كل المسؤولين عن وفاتها بكل شفافية"، مشددًا أن أمريكا تدعو إلى حرية الصحافة أينما كانت من حول العالم.

وأشار بايدن إلى أهمية مدينة بيت لحم، مهد ولادة المسيح، مؤكدًا أن "القدس يجب أن تكون مدينة للجميع والحفاظ على الوضع القائم فيها بما فى ذلك حرية ممارسة الأديان بسلام وكرامة".

وقال بايدن إنه "حتى لو لم يكن الوضع مناسبًا فى هذه اللحظة لاستئناف المفاوضات، لن تتخلى الولايات المتحدة وإدارتى عن محاولة التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".