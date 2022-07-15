بايدن يتعهد بـ100 مليون دولار لدعم المستشفيات الفلسطينية

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد تعهد بايدن بذلك فى مستشفى المطلع "أوجوستا فيكتوريا" فى القدس الشرقية، قبيل لقاء جمعه مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، فى ختام المحطة الأولى من جولته فى الشرق الأوسط قبل مغادرته إلى مدينة جدة السعودية.
وبحسب الوكال، قال بايدن: "يسعدنى اليوم أن أعلن أن الولايات المتحدة تلتزم بتقديم 100 مليون دولار إضافية لدعم هذه المستشفيات وموظفيكم الذين يعملون من أجل الشعب الفلسطينى".
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