بـ5 خطوات الاستعلام عن تأمين الزائر 2022 في السعودية

خطوات الاستعلام عن تأمين الزائر ، حيث يتم الاستعلام عن تأمين السفر للمواطنين والمقيمين من خلال البوابة الالكترونية الرسمية لمجلس الصحة التعاوني على الانترنت ، لذلك يجب أن يكون لدى الزوار تأشيرة سياحية صالحة داخل أراضي المملكة. والتي تتيح لك بدورها التحقق من حالة تأمين السفر الخاص بك والتحقق من صلاحيته، وتوفر جميع المعلومات اللازمة بداخله.

خطوات الاستعلام عن تأمين الزائر

يجب على الزوار الالتزام ببعض القواعد والإرشادات التي تنص على تأمين الزائر. لمعرفة ذلك ، اتبع الخطوات التالية:

سجل في بوابة مجلس الصحة التعاوني انتقل إلى الصفحة الرئيسية لخدمة الاستعلام عن تأمين السفر أدخل رقم جواز السفر حسب البيانات المستخدمة أدخل رمز التحقق من الخدمة انقر فوق أيقونة الموافقة للدخول إلى الخدمة.

كيفية الاستعلام عن بيانات التامين

يحتاج المواطنون والمقيمون الذين يبحثون عن معلومات التأمين من خلال هيئة الصحة التعاونية لاتباع سلسلة من إجراءات الاستعلام الخاصة بمعلومات التأمين والمفصلة بأنواعها أدناه:

كيف استعلم عن بيانات التامين 2022

يجب تنفيذ الاستفسارات الشخصية حول معلومات التأمين خطوة بخطوة وفقًا للخطوات التي سنشرحها ، والخطوات المحددة هي:

تسجيل الدخول في موقع مجلس الصحة التعاوني عبر الرابط أعلاه ادخل إلى الصفحة الرئيسية لخدمة الاستعلام عن معلومات التأمين أدخل رقم جواز السفر حسب البيانات المستخدمة أو حسب الطلب أدخل رمز التحقق من الخدمة انقر فوق أيقونة الموافقة للدخول إلى الخدمة.

استعلام بيانات تامين الزائر 2022

يحتاج الحاج إلى الاستفسار عن متطلبات التأمين الذي يحتاجه من حيث صلاحية الخدمة والاستفسارات وكيفية الاستعلام ، ولكي يستفسر عن ذلك يرجى اتباع الخطوات التالية على النحو التالي:

قم بالتسجيل في بوابة مجلس الصحة التعاوني توجه للصفحة الرئيسية أدخل رقم جواز السفر حسب المعلومات المطلوبة أدخل رمز التحقق من الخدمة انقر فوق رمز الإرسال لإكمال الطلب.

استعلام تأمين الزائر “تكافل الراجحي”

يمكنك التحقق من تأمين تأشيرة الراجحي تكافل السياحية باتباع الخطوات التالية للمستفيد: