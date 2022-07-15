نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية.. رابط وخطوات الاستعلام عن نظام نور تحديد المسارات 1444 السنة الأولى المشتركة في المقال التالي
كشفت وزارة التعليم السعودية رسميا خلال الساعات الماضية عن نتائج رغبات طلاب وطالبات السنة الأولى في المرحلة الثانوية لتحديدِ مساراتِهم التخصصيُّة، وفي هذا الاطار هناك اهتمام كبير من قبل الطلاب لكي يتم التعرف على النتائج الخاصة بالمسارات المعلنة، وقد فعلت وزارة التعليم السعودية موقع نظام نور الالكتروني ليكون هو الخاص بالاستعلام عن نتائج تحديد المسارات الخاصة بجميع الطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات الاستعلام عن نظام نور تحديد المسارات 1444 السنة الأولى المشتركة.
نظام نور تحديد المسارات 1444 السنة الاولى المشتركة
اعلنت وزارة التعليم السعودية بيان رسمي خلال الساعات الاولى من الأمس الخميس الموافق الخامس عشر من شهر يوليو، والذي جاء يتضمن الاعلان عن طرح نتائج المسارات 1444 والخاصة بطلاب السنة الأولى المشتركة، وقد اشارت الوزارة انه قد تم تفعيل رابط موقع نظام نور التعليمي حتى يمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج بسهولة الكترونيا، حيث جاءت هذا النتائج بعدما أدى الطلاب اختبار قياس الميول والخاصة بالسنة الاولى المشتركة في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، وهي الاختبارات التي تمثل أهمية كبيرة في تحديد التخصص والمسار الخاص بالطالب.
الاستعلام عن نظام نور تحديد المسارات 1444
تعتبر منصة نور الالكترونية واحدة من أهم المنصات التعليمية المتاحة في المملكة العربية السعودية والتابعة لوزارة التعليم السعودية، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية للطلاب من أهمها إمكانية الاستعلام عن النتائج الكترونيا، ويمكن لكافة الطلاب الاستعلام بسهولة عن تحديد المسارات الكترونيا من خلال نظام نور الالكتروني التعليمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم التوجه مباشرة إلى نظام نور “من هنا“.
- ومن ثم يتم اختيار تسجيل الدخول إلى حساب الطالب بنظام نور.
- يتم تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب بشكل صحيح في المكان الخاص بها.
- ومن ثم يتم تحديد أيقونة استخراج النتيجة.
- ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “تحديد المسارات” من بين الاختيارات المتعددة المتاحة غير الموقع.
- ومن ثم يتم اختيار اظهار النتيجة حتى يظهر المسار التخصُّصي للطالب.
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