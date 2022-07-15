عاجل- بفرمان بوتين.. تغييرات فى الحكومة الروسية

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تغييرات فى الحكومة الروسية، حيث عين وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف فى منصب نائب رئيس الحكومة الروسية، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





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