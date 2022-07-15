ارتفاع الإصابات بجدرى القرود فى الممكلة المتحدة إلى 1856 حالة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية اليوم الجمعة أن أكثر الحالات تم تسجيلهم فى انجلترا وخاصة فى لندن.

وتم اكتشاف المرض لأول مرة فى قرود المختبر فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى، وعادة ما يكون خفيفًا ولكن يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا فى بعض الحالات يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10 فى المئة من الأشخاص الذين تصيبهم بالعدوى. وأما السلالة الأكثر اعتدالًا التى تسبب التفشى الحالى تقتل واحدًا من كل 100 شخص.

وتمتد فترة حضانة جدرى القردة إلى 21 يومًا، مما يعنى أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع. وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.