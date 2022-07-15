بايدن: أمريكا ستوفر 200 مليون دولار للأونروا لمساعدة الفلسطينيين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن توفر الولايات المتحدة دعمًا قدره 200 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "الأنروا"، حتى تتمكن الوكالة من الاستمرار بعملها فى مساعدة الفلسطينيين الأكثر عرضة للخطر، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأشار بايدن خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، عقب اجتماعهما فى مدينة بيت لحم فى الضفة الغربية، اليوم، على ضرورة خلق أفق سياسى يلبى تطلعات الشعب الفلسطينى، مؤكدًا أن الشعب الفلسطينى يستحق أن تكون له دولة مستقلة وقابلة للحياة. كما أكد بايدن على أن "القدس يجب أن تكون مدينة للجميع والحفاظ على الوضع القائم فيها بما فى ذلك حرية ممارسة الأديان بسلام وكرامة"، قائلاً إنه "حتى لو لم يكن الوضع مناسبًا فى هذه اللحظة لاستئناف المفاوضات، لن تتخلى الولايات المتحدة وإدارتى عن محاولة التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

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