الرئيس الفلسطينى يطالب بايدن بإدانة الاستيطان الإسرائيلى وإيقافه (فيديو)

وشدد الرئيس الفلسطينى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأمريكى، على أن "مفتاح السلام والأمن فى المنطقة يبدأ بتمكين الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة".
وقال الرئيس الفلسطينى: احترمنا قرارات الشرعية الدولية والتزمنا بنبذ الإرهاب والعنف فى منطقتنا، ونتطلع لخطوات من جانب الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية، وإعادة فتح الفنصلية الأمريكية لدى فلسطين فى القدس الشرقية، ورفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب".
وكان الرئيس الفلسطينى استقبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، فى وقت سابق من اليوم الجمعة، بمراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى مقر الرئاسة الفلسطينية.
ومن جانبه، كشف الناطق الرسمى باسم الشرطة الفلسطينية، لؤى أرزيقات، عن أن 1500 عنصر أمن ينتشرون فى بيت لحم، جنوبى الضفة الغربية، لتأمين زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للمدينة.
وقال أرزيقات إن "الأجهزة الأمنية أنهت كافة التجهيزات والترتيبات لتأمين زيارة الرئيس الأمريكى"، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية كافة تشارك فى تأمين الزيارة بـ 1500عنصر، بينهم 600 من جهاز الشرطة.
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