ألمانيا تكشف عن منح إضافية لمولدوفا بقيمة 60 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت تقارير ألمانية رسمية، فقد كشفت مصادر من الوفد الذى سيرافق وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فى بوخارست، اليوم الجمعة، عن أن الوزيرة ستعلن عن هذا الدعم خلال مؤتمر للمانحين لمولدوفا اليوم، لافتين إلى أنه من المقرر تخصيص 40 مليون يورو من هذا الدعم لخفض تكاليف الطاقة المرتفعة على الأسر فى مولدوفا.

كما أشارت المصادر الألمانية إلى أنه سيجرى تخصيص 20 مليون يورو أخرى لبرنامج تعزيز كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وكذلك لشراء طائرات مسيرة مزودة بكاميرات فيديو وأجهزة تصوير حرارى وسيارات دفع رباعى وأجهزة للتحقق من وثائق الهوية على الحدود، لافتة إلى أن الإفراج عن هذا الدعم سيتطلب موافقة البرلمان الألمانى "بوندستاج"

ويشارك مسؤولون من 24 دولة فى مؤتمر دعم مولدوفا بالعاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الجمعة، وهو المؤتمر الثانى أول مؤتمر عقد لدعم مولدوفا فى برلين فى أبريل الماضى.

يذكر أن الجمهورية السوفيتية السابقة مولدوفا أصبحت مرشحة رسميًا مثل أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبى منذ يونيو الماضى، وتتولى رعاية اللاجئين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.