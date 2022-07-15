مديري تسجيل الدخول وزارة الصحة السعودية

مديري تسجيل الدخول، حيث تعد خدمة مديري واحدة من الخِدْمَات الإلكترونية التي تم توفيرها من جانب وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية لجميع الأفراد من المنتسبين لديها، من أجل قيامهم بالتسجيل بها والاستفادة من كافة الخِدْمَات التي توفرها الوزارة بشكل إلكتروني سريع، ويعد نظام مديري من المنصات التي توفر للموظفين في الوزارة أن يتم الحصول على الخِدْمَات بشكل إلكتروني، دون شرط الحاجة لمراجعة مكاتب العمل الحكومية التي تتبعها وإجراء المعاملات الورقية، ويمكن التسجيل في خدمة مديري وزارة الصحة عبر خطوات إلكتروني بسيطة من أي جوال أو حاسوب آلي، وسوف نوفر لكم رابط مديري تسجيل الدخول.

مديري تسجيل الدخول

يستطيع جميع الموظفين في وزارة الصحة أن يقوموا بالتسجيل في نظام موارد وزارة الصحة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: مديري تسجيل دخول.

النقر علي تبويب (تسجيل) من أعلي قائمة الموقع.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

إدخال اسم الموظف المراد اختياره من جانب كل شخص.

تسجيل اسم المدينة ونوع النشاط التجاري.

الموافقة علي جميع الشروط الخاصة بالتسجيل في المنصة.

تفعيل الحساب بواسطة النقر علي تفعيل.

الانتظار قليلاً حتي يتم التفعيل من جانب المنصة.

ثم النقر علي تأكيد التسجيل.

الدخول للصفحة الرئيسية والدخول لمركز خِدْمَات المنصة.

ما هي خِدْمَات نظام مديري؟

يوفر نظام مديري لجميع مستفيديه خِدْمَات إلكترونية سريعة بعد تفعيل الحساب الخاص بهم علي منصة وزارة الصحة، ومن أبرز هذه الخِدْمَات ما يلي:

خدمة الإجازات الإلكترونية.

خِدْمَات تفصيلية عن الرواتب.

الاستعلام عن وثيقة الإفصاح والعمل علي استخراجها.

خِدْمَات طباعة بيان الخدمة.

خِدْمَات خاصة عن تحديث بيانات الموظفين.

إمكانية طباعة كشف الراتب.

تسجيل جميع الموظفين والأفراد المنتسبين لوزارة الصحة بواسطة نظام مديري.

رَقَم موارد وزارة الصحة

يتوفر الاتصال بالدعم الفني لموارد وزارة الصحة من أجل تقديم الاستفسارات والتساؤلات المتنوعة الخاصة بكل فرد علي حدة، علي أن يتم الاتصال علي الرَّقَم التالي 920009080 ويتوفر أيضاً أن يتم التواصل الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني التالي [email protected] وتقديم أي أسئلة تخص كل مستفيد.