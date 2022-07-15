استعلام عن طلب تواصل الجوازات منصة التأشيرات الإلكترونية

استعلام عن طلب تواصل الجوازات، حيث تقدم وزارة الخارجية في المملكة العربية السُّعُودية العديد من الخِدْمَات الإلكترونية الهامة لمواطني ومقيمي المملكة، ومن بين هذه الخِدْمَات خدمة استعلام عن الطلبات والتأشيرات عبر منصة تواصل الجوازات، فهي خدمة إلكترونية توفرها وزارة الخارجية حتي تساعد المستفيد من الاستعلام عن الطلبات التي قد سبق تقديمها للوزارة، والاستعلام عن التأشيرات الصادرة منها، عن طريق إدخال بعض المعايير الخاصة بالبحث عن الخدمة وهو ما يعمل علي دعم الخصوصية لكل مستفيد علي حدة، وتوفر هذه الخدمة وقت ومجهود كبير علي جميع المواطنين الراغبين في الاستعلام، وسوف نوفر لكم رابط استعلام عن طلب تواصل الجوازات.

استعلام عن طلب تواصل الجوازات

كشفت وزارة الخارجية السُّعُودية عن الطريقة المتبعة التي من خلالها يتم الاستعلام عن طلب تواصل الجوازات، وسوف نوضح لكم الخطوات الإلكترونية للاستعلام علي النحو التالي:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: منصة التأشيرات.

النقر علي تبويب (الاستعلام عن حالة طلب).

يجب أن يتم تحديد نوع الاستعلام سواء (طلب تأشيرة، طلب دعوة، رَقَم دعوة صادر).

إدخال رَقَم الطلب في المكان المخصص لذلك.

إدراج رَقَم السجل المدني في المكان المحدد لذلك.

إدخال رمز الصورة الموضح في المكان الخاص بذلك.

النقر علي تبويب (استعلام).

تقوم منصة التأشيرات بعرض التفاصيل الخاصة بالاستعلام وفق ما يتم الاستعلام عنه من جانب كل مستفيد.

طرق التواصل مع منصة التأشيرات

تسعي منصة التأشيرات بوزارة الخارجية إلى وضع عدة طرق من أجل سرعة التواصل معها من جانب كل مواطن، وقد حددت الوزارة طرق التواصل التالية لجميع الأفراد، وهي كالتالي:

التواصل من خلال أرقام الهاتف التالية: 011 407 7777 – 920033334.

التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

علي أن يتم التواصل خلال مواعيد العمل الرسمية التي تبدأ من يوم الأحد حتي يوم الخميس من كل أسبوع بداية من الساعة 8 صباحاً حتي تمام الساعة الرابعة عصراً، ويستطيع جميع المواطنين تقديم جميع الاستفسارات المختلفة بخصوص التأشيرات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، علي أن يتم الرد من فريق خدمة عملاء مميز يعمل علي مدار الساعة من أجل تلبية جميع احتياجات المواطنين في المملكة.