التقديم في الشركة الكهرباء السعودية الشروط وآلية التسجيل

شركة كهرباء السعودية وفرت عدد من الوظائف ويتم التقديم عليها من خلال رابط الشركة كما في المقال من كيفية التقديم وخطوات التقديم بالتفصيل ونوضح بداخل المقال شروط التقديم ومزايا العمل بشركة الكهرباء، حيث وفرت الشركة السعودية عدد من الوظائف لحاملي شهادة الثانوية فأكثر من الجنسين، ويتم التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة الكهرباء، ولكن يوجد مجموعة من الضوابط والشروط صرحت بها الشركة، للقبول في الوظائف الشاغرة.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في شركة الكهرباء السعودية:

أشارت شركة الكهرباء السعودية في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن ضرورة توافر الشروط التي يجب توافرها للتقديم والحصول على الوظائف المتاحة في الشركة وتابعة لها، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط:

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير.

ضرورة حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات المطلوبة وتتمثل في” المحاسبة، الإدارة العامة، الهندسة، المالية، نظم المعلومات الإدارية القانون، تكنولوجيا المعلومات”.

ويشترط توفر شهادة خبرة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

وكما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية.

من الضروري أن يكون المتقدم متقدن لهذه المهارات التحليلية والتقييمية.

مزايا العمل في الشركة السعودية للكهرباء:

من اهم مزاياه يحصل الموظف على معاش تقاعدي.

ومن اهم مزاياه أن تحصل على بدل سكن يصل إلى 25٪ من الراتب الأصلي.

ومن مزاياه ايضا الحصول على تأمين صحي خاص.

ومن اهم مزاياه توفير خدمات تأجير المساكن للموظفين.

ومن مزاياه ايضا تقديم مكافآت مالية بشكل مستمر.

كيفية التسجيل في شركة الكهرباء السعودية :

ادخل على رابط موقع شركة الكهرباء الرسمي.

ثم تقوم بإنشاء حساب جديد عبر الموقع.

ثم تقوم بتدوين البيانات المطلوبة بدقة.

ثم عليك بالنقر على ايقونة “تأكيد التسجيل”.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة الرجوع.

ثم تقوم بتحديد الوظيفة التي ترغب التقديم فيها حسب المؤهل الدراسي المطلوب للوظيفة.

طرق الاتصال بالشركة السعودية للكهرباء:

نظراً لتساؤل المستفيدين من خدمة الكهرباء حول كيفية التواصل مع شركة الكهرباء للتمكن من عرض المشاكل والوصول إلى حلول سريعة، فقد أوضحت إدارة شكرة الكهرباء السعودية العديد من طرق التواصل التي يمكن اللجوء إليها ونعرضها من خلال هذا المقال، وهذه الطرق هي: