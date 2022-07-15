منصة جود الإسكان وشروط الاستفادة وكيفية التسجيل للحصول على الدعم

تقدم منصة جود للاسكان دعم للاسر المحتاجة للدعم السكني فهي من اهم المنصات الحيرية والتي تقدم دعم نقدي ودعم وحدات سكنية لمن لايملك سكن وكما يجب أن يكون مسجلا لدى إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة مع المنصة، ونوضح بالمقال شروط الاستحقاق وكيفية التقديم ونوضح كذلك اهداف منصة جود للاسكان، حيث تعتبر المنصة، إحدى المؤسسات الخيرية التي تساهم بنصيب وافر من الأعمال الخيرية بالمملكة العربية السعودية، من خلال ما تقدمه من مساعدات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث توفر للمستفيدين مساهمات كبيرة تحظى بقدر من الشفافية والإنصاف بالإضافة إلى الاحتراف، والجدير بالذكر أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع وزارة الإسكان، ويشمل هذا التعاون تقديم العديد من البرامج التنموية.

اهم أهداف مؤسسة جود الإسكان:

تسعى مؤسسة جود للإسكان لتحقيق العديد من الأهداف التي يجب تحقيقها، وهذه الأهداف هي:

زيادة الأعمال التطوعية في مجالات الإسكان والتنمية.

والعمل على دراسة كافة الاحتياجات التنموية للمواطنين والحرص على توفيرها.

ومن اهم الاهداف السعي إلى تحقيق كل ما يتعلق بالتطوير الإسكاني بما يعود على المواطن بالنفع.

إقامة وإنشاء حملات تهدف إلى التوعية والتوجيه للمواطنين في مجالات الإسكان والتنمية.

والهدف الأكبر هو المساهمة في تطوير مشاريع الإسكان فيما يتعلق بالدعم والتمويل وذلك بالتنسيق مع المنظمات الحكومية وغير حكومية في نفس الوقت.

الشروط الواجب توافرها للاستفادة من خدمات منصة جود الإسكان:

يشترط أن يكون المتقدم من الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

كما يشترط وجود حساب جاري وموثق على”منصة سكني”.

ويشترط توفير ما يثبت بأن المتقدم لا يملك محل إقامة ثابت حتى تكون له الأولوية.

ويشترط على المتقدم بطلب المساعدة تقديم كشف مفصل بالدخل الشهري.

كما يشترط أن يكون الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة الواحدة هو خمس أفراد.

كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان:

شهدت الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات من قبل الأشخاص المستفيدين من منصة جود الإسكان حول كيفية التسجيل، فقد تسعى الحكومة بشكل مستمر لإيجاد أفضل الطرق والحلول التي يتم من خلالها الاستفادة من منصة جود الإسكان، علماً بأن منصة جود تقدم العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان، للاستفادة من خدماتها وأبرزها توفير المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجًا في المجتمع ويمكن إنشاء حساب على المنصة بخطوات سهلة للغاية وتتمثل بالتالي: