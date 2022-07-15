نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وزارة الدفاع لخريجي الثانوية العامه 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وزارة الدفاع لخريجي الثانوية العامه 1444 ٬ والذي يتيح لحاملي شهادة الثانوية العامة من طلاب المملكة العربية السعودية الراغبين في الالتحاق بصفوف القوات المسلحة ، إمكانية الدخول إلى بوابة القبول الموحد تسجيل طلباتهم ، ومن خلال المقال التالي يستعرض موقع ثقفني طريقة إدخال رابط التقديم الخاص بالوزارة ثانوية الدفاع 1444.

تقديم وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ، الأحد 15 مايو 2022 م ، عبر صفحتها الرسمية على منصة تويتر ، فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الجامعات الحاصلين على درجة البكالوريوس وطلاب الكليات العسكرية بحصولهم على شهادة البكالوريوس. شهادة الثانوية العامة / علوم طبيعية الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية. موعد بدء قبول وتسجيل طلبات طلاب الجامعة هو يوم الخميس 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 9 يونيو 2022 م ، بينما صادف موعد بدء قبول وتسجيل حاملي شهادة الثانوية العامة. نهاية فترة قبول طلبات حاملي الشهادات الجامعية ابتداء من يوم الخميس 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م.

موعد التسجيل في وزارة الدفاع ثانوي

وجهت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية طلاب المملكة الحاصلين على الثانوية العامة بالبدء في تقديم طلباتهم

عبر رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية ، اعتبارًا من يوم الخميس 15 ذي الحجة 1443. الموافق 14 يوليو 2022 م. يستمر قبول الطلبات لمدة شهر كما هو الحال بالنسبة لطلبات القبول والتسجيل لحاملي شهادة الثانوية العامة.

شروط القبول في وزارة الدفاع

يحدد نظام الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية شروط قبول الراغبين في الالتحاق بصفوف القوات المسلحة

بشهادات الثانوية العامة على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل ، باستثناء من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون محكوما عليه في أي حكم قانوني أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة في العام الذي قدم فيه الطلب

ولن يتم قبول طلبات حاملي شهادة الثانوية العامة القدامى.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم للكليات العسكرية التي تطلب ذلك.

ألا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة الثانوية العامة في بداية العام الدراسي عن (17) سنة

ولا يزيد عن (22) سنة (حسب بطاقة الهوية الوطنية).

يجب أن يكون طول الطالب متناسبًا مع وزنه ، على أن يتراوح ارتفاعه من (165) سم إلى (188) سم

ويتراوح وزنه بين (52) كغم إلى (95) كغم لطلبة الجامعة وحاملي شهادة الثانوية العامة.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول الشامل (التحريري) واختبار اللياقة البدنية.

رابط تقديم وزارة الدفاع ثانوي

دعت وزارة الدفاع السعودية الطلاب السعوديين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بصفوف القوات المسلحة إلى تسجيل طلباتهم من خلال التقديم لوزارة الدفاع 1444 والذي يمكن الوصول إليه ، حيث يتيح الرابط التسجيل من خلال بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية مع إمكانية الاطلاع على شروط القبول وتعليمات التسجيل.