نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعال الان.. رابط نتائج التاسع 2022 سوريا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على نتائج التاسع لعام 2022 سوريا والتي ينتظرها آلاف الطلاب لامتحان البكالوريا العامة هذا العام، فضلاً عن وزارة التربية السورية أعلنت منذ الأيام القليلة الماضية عن أنه قد تم الانتهاء من تصحيح ورصد كافة الامتحانات المختلفة والخاصة بنتائج التاسع، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية الحصول عليه فور اعتمادها.

عرض نتائج التاسع 2022 سوريا

تعتبر نتائج التاسع في سوريا من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطلاب، وذلك لأنه يعتمد على مقدار النسبة المئوية التي تؤهله للمرحلة القادمة والذي يتقاضاه الطالب بهذه الشهادة والذي تحدد الجامعة لاستكمال الدراسة، حيث يحتاج الطلاب إلى تعزيز دراستهم هذا العام لأن كل جامعة تتطلب نقاطًا معينة للقبول، حيث تلتزم وزارة التربية والتعليم السورية بضمان حصول جميع الطلاب على النتائج التي يستحقونها.

موعد عرض نتائج التاسع 2022 سوريا

وحتى الآن لم تحدد وزارة التربية والتعليم السورية موعد إعلان نتائج التاسع، لكن وسائل الاعلام المحلية قد أعلنت عن موعد الإعلان قبل يومين واعتذر عن تاريخ الإعلان غير الصحيح، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار النتائج، حيث أكدت الوزارة أنه قد تم نشرها على الموقع الرسمي لها.

طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع 2022

أطلقت وزارة التربية في سوريا موقعًا إلكترونيًا رسميًا يمكنك من خلاله معرفة نتائج الدورات الجامعية، حيث يمكن لجميع المتقدمين معرفة النتائج باتباع الخطوات أدناه:-

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية “من هنا“.

اختيار المحافظة التي قدم الطالب فيها امتحان البكالوريا.

اختيار الفرع “العلمي أو الأدبي”.

أدخل اسم الطالب في المساحة المتوفرة.

أدخل رقم اشتراك الطالب الخاص بك.

ثم اضغط على كلمة البحث لرؤية النتائج.

يتم عرض النتائج واسترجاعها لإظهار درجات جميع الطلاب.

نتائج المرحلة الجامعية بالاسم

يمكن للطلاب الجامعيين الاطلاع على نتائج العام باتباع هذه الخطوات وإدخال اسم الطالب فقط دون الحاجة إلى رقم الاكتتاب، وفقًا للخطوات التالية:-