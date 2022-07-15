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عمر شويل - جدة طلب علاوة بدل التضخم 2022 من وزارة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي قامت بالإعلان عنها لدعم المواطن الإماراتي، حيث أعلنت الوزارة أن المستفيدين من الدعم منها يتم الصرف لهم بشكل تلقائي وتصل غليهم رسائل على البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال بالاستفادة من هذه المعونة الاجتماعية، بينما قامت الوزارة بفتح باب التسجيل الإلكتروني لغير المسجلين في الوزارة من قبل للحصول على الدعم المباشر بعد ارتفاع أسعار عدد من الخدمات الأساسية.

طلب علاوة بدل التضخم 2022 وزارة تنمية المجتمع لدعم (الكهرباء – الوقود – المياه) mocd.gov.ae

أعلنت وزارة تنمية المجتمع بتوجيهات من حاكم الإمارات الشيخ محمد بن راشد أنها تعتزم توزيع علاوات اجتماعية لتقديم دعم عدد من الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنين، ومع ارتفاع الأسعار بالفترة الأخيرة تضرر المواطن الإماراتي ذو الدخل المحدود، اقل من 25 ألف درهم، من هه الارتفاعات ويتم تقديم الدعم المباشر له لدعم كل من الكهرباء والمياه والوقود.

كيف أحصل على معونة وزارة تنمية المجتمع

أعلنت لوزارة لحصول على الدعم المقدم منها على طريقين اثنين:

استفادة المسجلين من قبل في الوزارة والحاصلين على الدعم المباشر منها، حيث يتم قبولهم تلقائيا في الدعم وتصل إليهم رسائل إلكترونية بتوزيع المعونة عليهم.

أن يتم تسجيل غير المستفيدين من خدمات الوزارة للحصول على الدعم الجديد عبر الطرق المقررة من الوزارة.

الوثائق المطلوبة لتقديم غير المشملين من قبل في خدمات الوزارة للحصل على المعونة

الهوية الإماراتية.

بيانات الدخل والتي يجب أن يقل عن 25 ألف درهم.

تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بشكل صحيح.

يتم إدراج الملفات بسعة لا تتعدى 25 ميجا بايت.

متى موعد صرف علاوة بدل التضخم

تصرف العلاوات تلقائيا للمستفيدين من قبل من خدمات الوزارة، بينما تكون التسجيلات الجديدة، من رب الاسرة أو من الأفراد المستقلين، يتم قبول طلبتهم ليتم الصرف في شهر سبتمبر 2022 المقبل.

تسجيل طلب مساعدة الوزارة