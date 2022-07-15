بينى موردنت.. المرأة الأوفر حظا لرئاسة وزراء بريطانيا

جدة - نرمين السيد - جاء الاستطلاع الأحدث لموقع "يوجوف" ليكشف عن تصدر وزيرة الدفاع البريطانية السابقة بينى موردونت قائمة المرشحين لخلافة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى رئاسة الحكومة.





موردونت تتقدم المحافظين

ووفقًا لاستطلاع المركز المتخصص باستطلاعات الرأى، فقد حصلت موردونت على أعلى نسبة تصويت بين المرشحين المنتمين لحزب المحافظين على منصب رئيس الوزراء، بنسبة 27%، فيما حصلت النائبة كيمى بادونش على المركز الثانى بنسبة 15%، وجاء وزير الخزانة السابق ريتشى سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس فى المركز الثالث، بنسبة متساوية 13%.

ووفقًا لشبكة "سكاى نيوز عربية"، فإن هذا الاستطلاع يعد قياسًا لآراء الأغلبية داخل الحزب، بينما قال مسؤول فى حزب المحافظين، إن وزير المالية البريطانى المستقيل ريشى سوناك تصدر الجولة الثانية من التصويت الداخلى للحزب، والتى أجريت أمس الخميس، متقدمًا على وزيرة الدفاع السابقة موردنت.

ريشى سوناك يستعيد السيطرة

بحسب المسؤول، فقد حصل سوناك على 101 صوت من أصوات نواب حزب المحافظين، فى حين نالت موردنت 83 صوتًا، وحلت وزيرة الخارجية ليز تراس ثالثة بـ64 صوتًا، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء جولات أخرى من التصويت على مدار الأسبوع المقبل، لتصفية المرشحين إلى اثنين فقط.

ومن بين قادة حزب المحافظين، سيتم اختيار رئيس للحزب، على أن يتم الإعلان عن النتيجة يوم 5 سبتمبر المقبل.

وبحسب شبكة "سكاى نيوز عربية"، يرى محللون أن موردونت لاتزال الأوفر حظا لرئاسة الوزراء حتى الوقت الراهن، رغم صعوبة المنافسة بينها وبين سوناك.

ملفات صعبة

قيما تتراكم الملفات الصعبة التى تنتظر رئيس الحكومة البريطانية القادم، أيًا كان اسمه أو هويته، إذ سيكون أول هذه الملفات آلية التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والخروج من الاتحاد الأوروبى، فضلا عن الملفات الخارجية الساخنة.

وبحسب المحللين، فإن السيناريوهات التى تواجه الحكومة البريطانية المقبلة محفوفة بالمخاطر، خاصة فى ظل تحديات متفاقمة يفرضها الوضع الراهن، تتعلق بالوضع الاقتصادى والتشريعات المؤجلة، ومنها المتعلقة بالقطاعات التنموية.

من هى مارى موردونت؟

يذكر أن بينيلوب مارى موردونت أو كما تعرف بين البريطانيين اختصارًا بـ بينى موردونت، من مواليد 4 مارس 1973، وهى سياسية تنتمى لحزب المحافظين، وتتولى منصب وزيرة الدولة لشؤون الدفاع منذ 2019، كما كانت عضوًا فى البرلمان عن دائرة بورتسموث نورث، منذ انتخابات عام 2010، كما شغلت منصب وزيرة للخارجية للتنمية الدولية فى الفترة من 2017 إلى 2019.

وعملت موردونت كوزيرة للدولة فى وزارة العمل والمعاشات التقاعدية منذ يوليو 2016 إلى نوفمبر 2017، وتم تعيينها وزيرة للتنمية الدولية بحلول نوفمبر من العام 2017، ثم تم تعيينها وزيرة للدفاع فى مايو 2019، بعدما أقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماى وزير الدفاع السابق جافين ويليامسون، عقب فضيحة تسريب معلومات سرية للغاية من مجلس الأمن القومى.