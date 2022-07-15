العالم اليوم - قرقاش: الإمارات لن تكون جزءا من محور ضد إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 يوليو 2022 01:18 مساءً - قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، يوم الجمعة، إن دولة الإمارات "لن تكون جزءا من محور ضد إيران"، مؤكدا "انفتاح الدولة على أي شيء يحميها، دون أن يستهدف دولة ثالثة".

وأضاف قرقاش أن أبوظبي "ستدعم أي اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة، إذا تم إبرامه خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة".

ويجري الرئيس الأميركي زيارة إلى المنطقة، بدأت في إسرائيل، وستكون المملكة العربية السعودية ثاني محطاتها.