العالم اليوم - أكبر شركة نفط في الصين تزيد أرباحها 60 بالمئة في النصف الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 يوليو 2022 01:18 مساءً - قالت "بتروتشاينا"، أكبر شركة نفط في الصين، إن أرباحها الأولية في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بما يتراوح بين 50 و60 بالمئة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

سجلت أرباح "بتروتشاينا" في أول ستة أشهر من العام زيادة ما بين 26.5 إلى 32 مليار يوان (3.9 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار) عن العام الماضي، بحسب ما قالته الشركة في بيان للبورصة.

وكانت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الماضي 53 مليار يوان.

استفادت "بتروتشاينا" من ارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ متوسط خام برنت حوالي 105 دولارات للبرميل من يناير إلى يونيو، مقابل 65 دولاراً في نفس الفترة من عام 2021.

ورغم ذلك، فإن ارتفاع الأسعار العالمية من المحتمل أن يكبد الشركة الصينية بعض الخسائر فيما يتعلق بأعمال استيراد الغاز الطبيعي، حيث يتعين عليها البيع وفق أسعار محددة بالسوق المحلية.

وقالت "بتروتشاينا" إنها زادت إنتاجها من النفط والغاز، وعملت على التحكم في التكاليف.

ساعد ارتفاع أسعار النفط في إنعاش أسهم الشركة الصينية من مستوى قياسي منخفض في أواخر عام 2020.