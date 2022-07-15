بايدن يصل مقر الرئاسة الفلسطينية للقاء أبو مازن (فيديو)

وكان الناطق الرسمى باسم الشرطة الفلسطينية، لؤى أرزيقات، أشار إلى أن 1500 عنصر أمن ينتشرون فى بيت لحم، جنوبى الضفة الغربية، لتأمين زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للمدينة.
ووفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية، قال أرزيقات إن "الأجهزة الأمنية أنهت كافة التجهيزات والترتيبات لتأمين زيارة الرئيس الأمريكى"، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية كافة تشارك فى تأمين الزيارة بـ 1500عنصر، بينهم 600 من جهاز الشرطة.
كما أشار متحدث الشرطة الفلسطينية إلى أن ما يزيد على 70 مركبة تشارك فى عملية تأمين زيارة بايدن، بينها وحدات من هندسة المتفجرات، موضحًا أن الطرقات الرئيسية فى بيت لحم ستغلق لعدة ساعات، حيث سيمنع تنقل المركبات فيها والاصطفاف على جوانبه، كما تغلق كنيسة المهد أمام السياح لعدة ساعات، تزامنا مع زيارة بايدن.
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