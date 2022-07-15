صحيفة سعودية: المملكة وأمريكا لهما دور فى تحقيق توازن عالمى

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان (حضور الاقتصاد) تتجه أنظار العالم اليوم إلى المملكة، لتتابع لقاء القيادة بالرئيس الأمريكى بايدن، فى أول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط، هذه الزيارة تكمن أهميتها فى حجم الدولتين سياسياً واقتصادياً، ورساخة العلاقة التاريخية التى تربط البلدين منذ ثمانية عقود تقريباً.
وأشارت إلى أن الظرف العالمى الراهن يزيد من أهمية الزيارة وترقب ما ستصدر عنه، خاصة فى الجوانب الاقتصادية التى تتعلق بتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، والمحافظة على وتيرة إنتاج النفط وأسعاره، فى ظل تواصل الحرب الروسية - الأوكرانية، واستمرار تأثير جائحة كورونا على العالم، وموجة التضخم العالمية.
ولفتت إلى أن المملكة كدولة منتجة كبرى ولاعب أساسى تقف على هرم «أوبك+»، وأمريكا كمنتج ومستورد على أعلى مستوى عالمى للنفط، أمام لقاء تاريخى لتأكيد استقرار السوق النفطى، والمحافظة على متوسط أسعار منطقية لا تخرج عن محيط العرض والطلب، والتخفيف من التأثيرات الحادة فى الأسعار صعوداً أو نزولاً مع المتغيرات الجيوساسية.
وأكدت أن الأهمية الكبيرة فى الجانب الاقتصادى لهذه الزيارة المهمة لا تقف عند سوق النفط فقط، بل مع المستجدات الاقتصادية الكبرى فى وقتنا الراهن أيضاً، والتى من أهمها مواصلة التضخم العالمى، فمواجهة هذه المعضلة والسيطرة على الأسعار لتكون فى متناول المستهلكين تحتاج لتوحيد الجهود العالمية المشتركة، وللمملكة والولايات المتحدة دور فى بدء تحرك دولى واسع يسهم فى تجاوز العديد من المعضلات الاقتصادية التى تؤثر فى قوت الإنسان اليومى، وتؤثر فى حاضر ومستقبل حياته
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