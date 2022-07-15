العالم اليوم - ترشح لجوائز "إيمي".. محمد دياب يروي تجربته مع "مون لايت"

انتم الان تتابعون خبر ترشح لجوائز "إيمي".. محمد دياب يروي تجربته مع "مون لايت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 يوليو 2022 11:15 صباحاً - كشف المخرج المصري محمد دياب، عن سعادته الشديدة بترشح مسلسله "مون لايت"، إلى 8 جوائز إيمي، موضحا أن الترشح تقدير عظيم للعمل الذي بذل فيه مجهودا كبيرا خلال سنتين كمخرج ومنتج منفذ له.

وقال المخرج المصري خلال حديث مع موقع "دوت الخليج"، "الشخص عندما يقوم بعمل فني يكون في انتظار التقدير من الجمهور ومن النقاد الفنيين، والحمد لله فقد حاز مسلسل (مون لايت)، نسب مشاهدة عالية جدا، وكتب عنه بشكل جيد من قبل النقاد".

وأضاف دياب: "بعد ترشح المسلسل إلى 8 جوائز في مسابقة إيمي، شعرت بأنني على الطريق الصحيح وأن مجهودي تم تقديره، وهذا إحساس لا يقدر بثمن".

ولفت إلى أن "حلم هوليوود كان يراوده منذ أن بدأ في مجال الإخراج وكان يتمنى مشاركة أفلامه على أكبر نطاق".

وتابع: "وعندما قدمت فيلم اشتباك ودخل مهرجان كان، وأيضا فيلم أميرة، ودخل مهرجان فينيسيا، أصبح لدي وكيل أعمال في هوليوود، وبالتالي سافرت أنا وزوجتي إلى الولايات المتحدة للعيش فيها، وبدأت هناك من الصفر، وبحثنا عن مشروع مناسب إلى أن ظهرت فكرة (مون لايت)، وطرحنا رؤيتنا على شركة (مارفل)، وتم اختياري كمخرج للعمل".

وأكمل قائلا: "التجربة كانت مهمة جدا بالنسبة لي، وأثرت عليّ بشكل إيجابي، وجعلتني أؤمن بأن الأحلام تصبح حقيقة يوما ما، وزادت ثقتي بأن الإنسان يستطيع فعل أي شيء ما دام يبذل مجهودا كبيرا ويسعى لذلك".

وعن المنافسة بينه وبين المخرجين العرب وكيف يرى نفسه بعد نجاح العمل، قال دياب: "أنا شخص يجتهد فقط ومصر مليئة بالمواهب، ونحن لسنا في منافسة، فكل واحد له طريق وهدف، وكل فنان مميز ويبدع في اللوحة الخاصة به، وأتمنى أن توجد موجة مخرجين عرب ومصريين يقتحمون هوليوود ويقدمون أعمالا عظيمة".

وختم دياب حديثه عن طموحاته وأحلامه التي يسعى لها في المستقبل، قائلا إنه يتمنى أن يقدم أعمالا فنية أخرى في هوليوود، تكون لها علاقة بالثقافة المصرية، وتقرّب الثقافات من بعضها البعض.