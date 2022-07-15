الأكبر منذ 13 عاما.. عملة كوريا الجنوبية تسجل تراجعا قياسيا

جدة - نرمين السيد - انخفضت قيمة عملة كوريا الجنوبية مقابل الدولار الأمريكى، اليوم الجمعة، لتهبط إلى أدنى مستوى لها فى 13 عامًا وشهرين، بعدما إلى 320.1 وون مقابل الدولار، وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية العالمية.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فقد تم تداول العملة الكورية عند 1.320.2 وون مقابل الدولار الواحد فى الساعة 07:9 صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلى، بعدما أغلقت عند 1.312.1 فى اليوم السابق. وتراجعت قيمة العملة الكورية إلى مستوى قياسى أمام الدولار عند مستوى 320.1 وون، وذلك للمرة الأولى منذ يوم 30 من أبريل الماضى عام 2009، إذ يأتى ضعف الوون مع زيادة الطلب على الدولار، وسط توقعات بتسريع مجلس الاحتياطى الفيدرالى "البنك المركزى الأمريكى" فى تشديده النقدى لترويض التضخم المرتفع. كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة بنسبة 9.1% فى يونيو، على أساس سنوى، ما يمثل أكبر زيادة سنوية يشهدها التضخم فى 41 عامًا، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين هناك بنسبة 11.3% فى يونيو.

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