تفجير طرد مجهول فى السفارة الروسية بالبرازيل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "نوفوستى" الروسية، قال مصدر فى السفارة إنه تم استدعاء رجال الشرطة والإطفاء، حيث قام "فريق الطوارئ بتفجير الطرد عن بعد"، موضحًا أن الشرطة تقوم حاليًا بفحص محتويات الطرد.

كما أكد المصدر الروسى أن سفارة موسكو لدى البرازيل مستمرة فى عملها كالمعتاد.

كما ذكّرت الوكالة بأن القنصلية الروسية العامة فى نيويورك تعرضت لتهديد بزجاجات المولوتوف فى أبريل الماضى.