العالم اليوم - أسهم اليابان ترتفع متجاهلة بيانات الاقتصاد الصيني

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان ترتفع متجاهلة بيانات الاقتصاد الصيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 يوليو 2022 10:18 صباحاً - أنهى مؤشر نيكي الياباني جلسة اليوم على ارتفاع، مسجلا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بعد عمليات تداول ضعيفة، بقيادة مكاسب لفاست ريتيلنج المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس ونينتندو صانعة ألعاب الفيديو في حين حدت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.54 بالمئة عند 26788.47 نقطة بعد تأرجحه معظم الجلسة. فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 بالمئة.

وعلى مدار الأسبوع، حقق المؤشر نيكي مكاسب بـ 1 بالمئة، بينما ارتفع توبكس 0.3 بالمئة.

وصعدت العقود الآجلة على مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.86 بالمئة قبل فتح الأسواق في أوروبا، في حين ارتفعت العقود الآجلة على المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.39 بالمئة.

وكان التداول هادئا قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، مع إغلاق الأسواق يوم الاثنين لعطلة رسمية.

ولم تؤثر بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أصدرتها الصين، والتي جاءت دون التوقعات، على التداول في اليابان على ما يبدو.

وينصب التركيز الآن على تقرير مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم. وقال بعض المشاركين في السوق إن أسعار الأسهم من المرجح أن تتأثر سلبا إذا أشارت البيانات إلى آثار سلبية للتضخم.

وكان سهم شركة فاست ريتيلنج الأفضل أداء على المؤشر نيكي إذ صعد 8.70 بالمئة بعد توقعات بزيادة أرباح العام بأكمله.

وارتفع سهم شركة نينتندو 3.16 بالمئة مع خططها للاستحواذ على ستوديو للرسوم متحركة.

وصعدت أسهم شركات المرافق، بعد أن قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إنه يريد تشغيل تسعة مفاعلات للطاقة النووية بحلول الشتاء، ارتفاعا من خمسة في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من المكاسب الإجمالية للمؤشر نيكي، فقد انخفضت أسهم 155 من أصل 225 شركة مدرجة عليه. وكان سهم مجموعة كونكورديا المالية الأسوأ أداء بتراجعه 3.85 بالمئة.