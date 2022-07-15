دون الـ600 حالة.. كوريا الشمالية تسجل انخفاضًا فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت سلطات كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، انخفاضًا جديدًا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لتبقى أقل من 600 إصابة جديدة لليوم الثانى على التوالى، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام حكومية.





وحسبما نقلت وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال مقر الوقاية من الأوبئة فى حالات الطوارئ إن أكثر من 500 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تقديم أى معلومات بشأن تسجيل وفيات إضافية. وكان العدد الإجمالى لحالات الحمى المسجلة فى كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل الماضى قد بلغ أكثر من 4.77 مليون حالة بحلول الساعة 6 مساء يوم الخميس، تعافى منهم 99.97% ويتلقى ما لا يقل عن 1120 شخصًا العلاج فى المستشفيات. وتشهد حصيلة حالات الحمى اليومية فى كوريا الشمالية اتجاهًا تنازليًا بعدما بلغت ذروتها فى منتصف مايو الماضى، بتسجيل أكثر من 392 ألفا و920 إصابة مؤكدة.

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