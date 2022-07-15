هزة أرضية بقوة 6 درجات فى الإكوادور

جدة - نرمين السيد - وأشار المعهد فى تغريدة على "تويتر" أن الهزة تم رصدها بالقرب من مدينة غواياكيل عند الساعة 17:30 مساء الخميس بالتوقيت المحلى (1:30 فجر الجمعة بتوقيت موسكو).
وأوضح المعهد أن بؤرة الهزة كانت على عمق 57.83 كم.
ويأتى ذلك بعد تسجيل هزة أخرى فى المحيط الهادئ بقوة 5.5 درجة.
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