بريطانيا تقدم 2.5 مليون إسترلينى لمساعدة أوكرانيا للتحقيق فى جرائم الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أنه سيتم استخدام المخصصات فى مساعدة مكتب المدعى العام فى أوكرانيا على التحقيق فى الجرائم المرتبطة بالنزاع. وسيتم توفير هذه الأموال كجزء من دعم المملكة المتحدة للمجموعة الاستشارية للجرائم الفظيعة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. وأعلن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا - فى مايو الماضى - عن إنشاء المجموعة الاستشارية للجرائم الفظيعة لتنسيق الجهود للتحقيق فى الفظائع التى ارتكبت فى أوكرانيا.

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