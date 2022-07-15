رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل عبر موقع  الديوان الوطني bac.onec.dz

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عمر شويل - جدة حيث يمكن معرفة نتائج طلاب وطالبات مرحلة البكالوريا في دولة الجزائر لعام 2022 وهذا طبقا لما جاء في تصريحات وزارة التربية الوطنية الجزائرية، فمن أهم تصريحات الوزارة تحديد موعد بدأ الامتحان وموعد نهايته، كما أقرت الوزارة أيضا باقتراب موعد ظهور النتائج عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لتسهيل طريقة معرفة الدرجات والنتائج والتقدير العام لكل طالب وطالبة، من أجل توفيراً للوقت والجهد، كما يوفر الموقع إمكانية طباعة الدرجات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل

بدأت أيام الامتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا في دولة الجزائر في 12 من شهر يونيو الماضي لعام 2022، حيث استعد الطلاب والطالبات قبل موعد الامتحان بشكل جيد، فتم الانتهاء من تدريس كافة المقررات الدراسية التي صرحت بها وزارة التربية والتعليم الجزائرية لمرحلة البكالوريا، حيث تم الانتهاء من إجراء الامتحان في 17 من شهر يونيو.

نتابع من خلال ما يلي آخر المستجدات حول النتائج الخاصة بمرحلة البكالوريا والتي تعد من أهم ما يمر على الطالب من مرحلة تعليمية بالجزائر ويبحث مختلف الطلاب من تلك المرحلة على كيفية استخراج النتيجة والطريقة التي من خلالها من الممكن أن يحصل الطالب على البيان الخاص بالدرجات بشكل سريع وبدون التوجه لمقر المدرسة،

وبعد الانتهاء من الامتحانات ستقوم الجهات الإدارية الخاصة بتصحيح الامتحان بشكل موثق للإعلان عن تقديرات الطلاب بدقة، وبعد الانتهاء من عملية تصحيح الإجابات سيتم الإعلان عن موعد ظهور النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

قام طلاب وطالبات الباك بحضور امتحاناتهم في الدورة الأولى في شهر يونيو الموافق 12/ 6/ 2022، حيث تمت الامتحانات بشكل جاد وحازم، فكانت المراقبة والإشراف ذات تركيز عالي لمنع أي محاولة من محاولات الشغب أو الغش داخل لجان الامتحانات، ويتم معاقبة من يحاول الغش بسحب ورقة الإجابة الخاصة به دون أي نقاش أو جدال، ولذلك التزم الطلاب والطالبات الصمت التام والتركيز الدقيق أثناء وقت الامتحان، من الممكن أن يتم استخراج النتيجة من خلال اتباع خطوات بسيطة تكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الوطني للاختبارات والمسابقات، وتعتبر النتيجة الخاصة بالبكالوريا بمثابة المؤهل للطالب للعام الدراسي المقبل، وقد أوضح المسؤولون بالتعليم الظهور للنتيجة في القريب العاجل خلال ساعات، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل الوزير

طرق الحصول على نتائج البكالوريا الجزائر 2022

أقرت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر بتقرير عن موعد ظهور نتائج البكالوريا لعام 2022 بشكل رسمي، وذلك من خلال رقم التسجيل، حيث يتم الحصول على النتائج بعد ظهورها على موقع الوزارة الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى لينك الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الذهاب إلى مرحلة نتيجة بكالوريا الجزائر لعام 2022

ثم يقوم كل طالبة بكتابة رقم التسجيل الخاص به.

ثم يقوم الطالب أيضا بإدخال الرقم السري الخاص به.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة ظهور النتيجة.

حيث ان نتائج البكالوريا الجزائر 2022 خلال تلك الفترة بالتحديد يبحث عنها جموع الطلبة والطالبات من الراغبين في أن يتعرفوا على ما قد حصلوا عليه من تقديرات ودرجات بتلك المرحلة الهامة من التعليم بالجزائر حيث يستعد جميع الطلاب من مختلف الولايات بالجزائر لظهور النتيجة بعد أن أتموا الاختبارات الخاصة بهم خلال الشهر الماضي، ويمكن الاستعلام عن نتيجة من خلال الدخول الي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

نتائج البكالوريا الجزائر 2022

يستعد الآن منختلف الطلبة والطالبات للحصول على النتائج حيث انتشر الخبر المؤكد الذي يشير لكون النتيجة ستظهر خلال الآونة القليلة القادمة وبالتحديد صباح يوم الخميس الثالث عشر من شهر يوليو من عام 2022 م، وسيكون الاطلاع على النتيجة من خلال الدخول للموقع الإلكتروني المعروف بالموقع الوطني للاختبارات ومن خلال الموقع يستطيع كل طالب بمرحلة البكالوريا من أي منطقة أو ولاية بالجزائر أن يستخرج نتيجته بكل سهولة، وقد كانت البداية لتصحيح كافة الوظائف الامتحانية التي قام بها الطلاب وأدوها باللجان وذلك قبل حوالي عشرة أيام من وقتنا هذا، كما قد أعلنت التعليم عن قرب الظهور للنتائج خلال ساعات بسيطة من الآن.

كما قد أعلنت التعليم عن قرب الظهور للنتائج خلال ساعات بسيطة من الآن، ولكي يتحقق الطالب من النتيجة والدرجات الخاصة به، فعليه أن يقوم ببعض الخطوات الإلكترونية التالية والتي تيسر عليه بشكل كبير استخراج النتيجة، ومن أهم هذه الخطوات

كيفية استخراج النتيجة إلكترونيًا

من الممكن القيام باستخراج النتيجة كما يلي في الخطوات القادمة:

يدخل الطالب للموقع الخاص بالديوان الوطني للاختبارات والخاص بالمسابقات، وذلك يكون بواسطة رابطه الإلكتروني.

النقر الفوري على الأيقونة نتائج بكالوريا لعام 2022 م.

تتم الكتابة للرقم الخاص بالتسجيل، مع تدوين رقم الطالب السري، وهو المكتوب بالاستدعاء الخاص بكل طالب.

بعد ملأ مختلف البيانات المطلوبة يقوم بالتحقق منها بشكل كامل، وذلك قبل أن يضغط على الزر الخاص بتأكيد البيانات.

النقر على الزر الخاص بإرسال البيانات بعد التحقق منها ومراجعتها بالكامل.

بعد ذلك يتم النقر على الزر الخاص بإظهار النتيجة، ويكون بيان الدرجات متاح على الفور.

نتائج البكالوريا الجزائر 2022 قد أعلن عن بدء الاطلاع عليها خلال ساعات وذلك بعد أن يتم اعتمادها من خلال الوزارة، ومن ثم سيتم رفع كافة السجلات الخاصة بكل الطلبة والطالبات على مستوى الجزائر وكافة ولاياتها، ومن خلال التصريحات التي قد أدلى بها مسؤولو التعليم تبين أن الاختبارات بالكامل قد تم اكتمال مختلف الأعمال الخاصة بها التي تتعلق بالمراجعة وإعادة التحقق من كافة البيانات الخاصة بكل طالب،

لم تظهر النتيجة حتي وقتنا الحاضر وذلك فإننا معكم في انتظار موعد ظهورها وأننا نتمني لجميع الطلاب وطالبات التفوق والنجاح في هذه المرحلة والحصول علي اعلي الدرجات والتفوق

وبالتالي خلال أقل وقت ممكن يستطيع الطالب الاطلاع على النتيجة من دون الذهاب للمدرسة، والخطوات المتبعة للتواصل السريع والحصول على النتيجة تكون من خلال الآتي:

طريقة استخراج نتائج بكالوريا الجزائر 2022

لا بد من دخول الطالب لموقع الديوان للاختبارات، ومن ثم يكون التوجه للقسم الخاص بالنتائج.

بعد ذلك لا بد من تحديد نتيجة البكالوريا.

الدخول للصفحة التالية لملأ النموذج الإلكتروني الخاص باستمارة استخرج النتيجة.