نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط bac.onec.dz للكشف عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة هي من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الطلاب في مرحلة البكالوريا لعام 2022، حيث ينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر معرفة نتيجة تحصيل أبنائهم عن تلك الامتحانات التي قاموا بإجرائها الشهر الماضي، فتعتبر الفرحة بالنجاح من أسمي معاني الفرح بعد التعب والمذاكرة الجادة والجهد المبذول لتحصيل تقديرات مرتفعة في تلك المرحلة المصيرية لكل طالب وطالبة، حيث سيتم الإعلان عن تلك النتائج في خلال شهر يوليو، وذلك طبقا لما جاء من تصريحات مكتب الديوان الوطني في الجزائر، سوف يتم بدأ الاطلاع على النتائج من خلال رقم التسجيل الخاص بالطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريا بدأً من الساعة الرابعة مساء في يوم الأربعاء الموافق 13/ 7/ 2022

رابط الكشف عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

صرح مصدر مسئول بوزارة التربية أن مكتب الديوان الوطني الجزائري سيقوم بالإعلان عن موعد ظهور نتائج مرحلة البكالوريا في القريب العاجل من خلال موقع المكتب عبر الإنترنت، حيث يتم اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج بالتفصيل:

الدخول إلى لينك الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الجزائرية من متصفح البحث جوجل كروم.

كتابة رقم التسجيل

كتابة كلمة السر، وهي موجودة في أسفل إيصال الاستدعاء والذي تم استعمالها لأول مرة عند التسجيل عبر الموقع للطلاب والطالبات.

الضغط على إظهار النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022

يبحث جميع الطلاب والطالبات عن طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا في دولة الجزائر لعام 2022، حيث يمكن الحصول على النتائج بكل سهولة ويسر من خلال تنفيذ بعض الخطوات كما يلي:

من خلال استخدام الإنترنت نقوم موقع المكتب الوطني الرسمي للامتحانات والمسابقات في الجزائر.

ثم ستظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع.

نضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج.

ثم نقوم بالضغط على نتائج البكالوريا 2022.

ثم نقوم بكتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.

ثم نقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بالطالب.

في بعض الأحيان سيظهر سؤال التحقق للتأكد من هوية الطالب، وفي هذه الحالة يرجى الإجابة عن تلك الأسئلة بشكل جيد في الأيقونة المخصصة لذلك.

ثم نضغط على أيقونة عرض النتيجة.

ستظهر النتائج بالتفصيل، حيث يمكن طباعتها عبر موقع الوزارة.

نتائج البكالوريا الجزائر 2022 الجميع الآن مترقب بشكل كبير أن تظهر النتيجة حيث أن مختلف الطلاب يراودهم القلق بشأن النتيجة، ويرغبون في معرفة أفضل طريقة من الممكن أن يكون هناك اطلاع من خلالها وبشكل سريع عن النتيجة وهو ما يكون من خلال التواصل على الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الوطني للاختبارات والمسابقات، وعلى نحو مفصل نعرض أهم المعلومات حول أفضل طريقة لاستخراج النتيجة بشكل إلكتروني.