أمريكا تعلن عن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا فى 3 ولايات

جدة - نرمين السيد - وأشارت السلطات الصحية الأمريكية إلى أن هذا المتحور (2.75 BA) قد تم رصده فى 3 ولايات على الأقل هى كاليفورنيا وواشنطن وإلينوى - وفقا لمؤسسة "هيليكس" التى تقوم بمراقبة انتشار فيروس كورونا.
ومن جهته، قال البروفيسور راج راجنارايانان، الأستاذ بمعهد نيويورك للتكنولوجيا إنه رصد وجود متحور جديد فى 7 ولايات أمريكية.
ولم تصنف بعد المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، هذا المتحور ضمن ما تم رصده من متحورات.
ونوهت صحيفة ذا هيل الأمريكية إلى أن غالبية حالات الإصابة بهذا المتحور وقعت بالفعل فى الهند.
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